Weihnachten ist eine Zeit der Besinnung und Gemeinschaft. Ob in der Kirche oder gemütlich im Wohnzimmer – die festliche Botschaft erreicht uns überall.

Für diejenigen, die den Gottesdienst in diesem Jahr von Zuhause aus erleben möchten, gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Fernsehsender und Radiosender in Deutschland übertragen rund um Heiligabend und die Weihnachtstage eine Vielzahl an Gottesdiensten.

Hier findet ihr eine Übersicht über das weihnachtliche Programm:

Heiligabend, 24. Dezember 2024:

TV – 16:00 Uhr: Evangelische Christvesper im Ersten aus der Lutherkirche in Köln-Nippes.

Radio – 18:05 Uhr: Evangelische Christvesper mit Kirchenrätin Melitta Müller-Hansen aus München, live auf Bayern 2.

TV – 19:30 Uhr: Christmette im BR Fernsehen mit Papst Franziskus aus dem Petersdom in Rom.

TV – 22:30 Uhr: Evangelische Christvesper im ZDF aus der Kreuzkirche in Herne unter dem Motto "Weiche (!) Weihnacht".

Erster Weihnachtstag, 25. Dezember 2024: