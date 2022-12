Vor allem jene sind betroffen, die sonst schon kaum über die Runden kommen: Alleinerziehende, alte Menschen mit kleiner Rente, Arbeitslose, Beschäftigte im Niedriglohnsektor. Einrichtungen der Diakonie und evangelische Gemeinden halten mit dem Projekt #Wärmewinter dagegen.

Große finanzielle Sorgen bei Familien

Im "Treffam", dem internationalen Familientreff der Diakonie München, haben sie alle Hände voll zu tun. Eigentlich hilft die Einrichtung mit Integrationskursen, Gruppenangeboten und viel Beratung vor allem Familien mit Migrationshintergrund, in München Fuß zu fassen. Doch das Dickicht der Bürokratie erfordert immer mehr Zeitaufwand:

"Hilfen vom Jobcenter, Essensgeld, Kitagebühren, Teilhabepaket oder Strom – es gibt zu viele Antragsstellen, das überfordert unsere Familien",

sagt Marita Torkar, die im Treffam für die KASA, die kirchliche allgemeine Sozialarbeit, zuständig ist. Die Folge: Mögliche Leistungen werden nicht abgerufen, die Not der Familien verschärft sich.

Das tut sie in diesem Winter ohnehin: Die Lebensmittelpreise sind gestiegen, ab Januar droht eine Verdreifachung der Energiekosten, die ersten Nachzahlungsbescheide kommen jetzt bei den Menschen an. "Bislang war das Energiethema abstrakt, aber jetzt steigt die Verzweiflung und das Gefühl der Ausweglosigkeit", sagt Ursula Maier, die das Treffam leitet. Die finanziellen Sorgen überlagern alle anderen Themen. Die Einzimmerwohnung ist zu klein für fünf Personen, an den Wänden wuchert Schimmel? Solche Fragen rücken in den Hintergrund, wenn es um die Frage geht, was morgen noch im Kühlschrank ist.

"Um die Kinder hab ich echt Angst"

Zum zweiten Mal nach der Pandemie mit ihren geschlossenen Schulen und Freizeitangeboten blickt Ursula Maier mit Sorge auf die Situation der Kinder. "Um die hab ich echt Angst", sagt die Sozialpädagogin, "denn wenn es den Eltern nicht gut geht, geht’s auch den Kindern nicht gut." Ein Kind, das schlecht isst, oft friert, unter Dauerstress steht und keinen Platz im Bildungssystem hat, kann seine Gaben nicht entwickeln.

"Frühkindliche Bildung ist der Schlüssel",

sagt Maier. Wer ohne Deutschkenntnisse in die Schule komme, sei von Anfang an extrem benachteiligt. Doch zu Wohnungsnot und Armut gesellt sich der Mangel an Kitaplätzen.

Den Teufelskreis definiert das System dabei selbst: Ohne Arbeitsplatz kein Anspruch auf Kinderbetreuung. "Aber ohne Kitaplatz können unsere Frauen nicht Deutsch lernen und so auch keine Arbeit bekommen", sagt Ursula Maier. Ihre Kollegin macht das zornig: "An den Familien liegt’s nicht, die wollen. Aber die Rahmenbedingungen sind einfach zu schlecht", sagt Marita Torkar. Sie ärgert sich über die Haltung der wohlhabenderen Mehrheitsgesellschaft:

"Von außen heißt es immer: Selber schuld, die sollen halt weniger heizen."

Wie mühsam es aber ist, aus der Armutsfalle zu entkommen, sehen die meisten nicht.

Für die Spielstunden, die das Treffam an zwei Vormittagen anbietet, gibt es lange Wartelisten. Und auch sonst ist der Familientreff ein Zufluchtsort, an dem die Alltagssorgen für ein paar Stunden draußen bleiben. "Die Menschen sind so unter Druck. Es ist wichtig für sie, einen Raum zu haben, wo etwas Schönes passiert", sagt Torkar.