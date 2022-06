Zahlreiche Tribute-Bands touren seit Jahren mit teils spektakulärer Show durch die Lande. Eine der jüngeren dieser Zunft sind "A Saucerful of Secrets". An den Drums: Kein Geringerer als Nick Mason. In einer Coverband seiner eigenen Hauptband zu spielen – das gibt’s nur selten. Ian Paice von Deep Purple macht das seit einigen Jahren mit "Purpendicular", wenn seine eigentliche Gruppe gerade pausiert. Bei Nick Mason ist das anders: Die letzte Tournee von Pink Floyd ist sage und sage schreibe 28 Jahre her, der letzte öffentliche Auftritt auch schon 15 Jahre.

Nick Mason ist mittlerweile 78 Jahre alt und will es anscheinend immer noch wissen. Obwohl der Brite längst mehrfacher Millionär ist und seiner Automobilsammelleidenschaft frönt, hat er vor wenigen Jahren eine Reihe Musiker um sich geschart, um Songs wieder live zu spielen, die er mit Pink Floyd schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt hat.

Nur Songs bis ins Jahr 1972

Das Set von "A Saucerful of Secrets", benannt nach dem zweiten, im Jahr 1968 veröffentlichten Album der damals schwer angesagten Psychedelic-Rocker besteht demnach auch nur aus Songs, die vor 1973 erschienen sind – dem Jahr, in dem mit "The dark side of the moon" das Magnum Opus von Pink Floyd auf dem Markt kam, das sie schon früh zu Superstars machte. Da erklingen düster-atmosphärisch angehauchte Songs wie "Set the controls fort he heart oft he sun" neben Brit-Pop-Vorläufern der Marke "See Emily play", das rund 20-minütige "Echoes" oder auch der heavy "Nile Song".

Die rund 1.000 Fans in der Nürnberger Meistersingerhalle sind schon früh aus dem Häuschen. Immer wieder reißt es die Menschen von den Sitzen, es gibt Zwischenapplaus für die Soli, bei den ruhigeren Passagen wird andächtig gelauscht. Zu Recht, hat Nick Mason mit dem Bassisten Guy Pratt, den Gitarristen Gary Kemp und Lee Harris sowie dem Keyboarder Dom Beken ein paar Musiker um sich geschart, die allesamt Meister ihrer Instrumente sind.

Starbesetzung an den anderen Instrumenten

Pratt besitzt zudem in mehrfacher Hinsicht "Stallgeruch": Der 60-Jährige ersetzte Ende der 1980er-Jahre den 1985 ausgeschiedenen Roger Waters an den tiefen Saiten und war nicht nur mit auf den Tourneen, sondern spielte bereits auf dem letzten offiziellen Studioalbum "The division bell" (1994) Bass. Außerdem ist er mit der Tochter des einstigen, verstorbenen Pink-Floyd-Keyboarders Richard Wright verheiratet. Den Gesang teilt er sich mit Gary Kemp, der bereits 1983 mit seiner Band "Spandau Ballet" in der Meistersingerhalle war, wie er lakonisch bemerkte. An die in den frühen 80ern als "New-Romantic"-Pop-Band bekannte Gruppe erinnerten sich an dem Abend wohl die wenigsten. Nick Mason dagegen konterte, bereits 1971 mit Pink Floyd auf dieser Bühne gestanden zu haben.