Buchtipp

"Die Eule, die gern aus dem Wasserhahn trank" von Martin Windrow ist eine bezaubernde Liebesgeschichte

Martin Windrow ist Historiker, Autor und Herausgeber. 1978 ändert sich sein Alltag, als das Waldkäutzchen Mumble in sein Leben flattert. Jahre später teilt er seine Erlebnisse in einem Buch und lässt uns an dieser ganz besonderen Beziehung zwischen Mensch und Raubvogel teilhaben.