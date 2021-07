Pilgergebete: Ein Buch, das dich beim Pilgern begleiten möchte

"Pilgergebete" ist nur knapp 100 Gramm schwer. Gerade für eine Reise, bei der man auf jedes Gramm Gepäck achten muss, ist das Format passend. In Buch finden sich verschiedene Bibelstellen und Gebete für Abschnitte der eigenen Pilgerreise.

Texte für verschiedene Abschnitte einer Pilgerreise

Pilgern, das ist das auf dem Weg sein, mit anderen und mit sich selbst. Auch die Vorbereitung und das Nach-Hause-kommen. Für diese Abschnitte der Pilgerreise finden sich Texte in Pilgergebete. Gebete für den Aufbruch, das Unterwegssein und das Nach Hause kommen. Nicht nur Bibelstellen flossen ins das Buch, sondern auch Ausschnitte von verschiedenen Autor*innen wie Angelika Gassner, Markus Caspari oder Andreas Ebert.

Gott pilgert mit - Morgengebet "Hier bin ich, Gott, vor dir mit meiner Sehnsucht und Freude meinen Fragen und Zweifeln... hilf mir heute zu sehen, was du mir zeigen willst zu hören, was du mir sagen willst zu spüren, dass du mit mir gehst ich breche auf in den Tag in dem Vertrauen du pilgerst mit" - Peter Müller

Platz für die ganz persönliche Reise

Sechzehn Doppelseiten sind für die ganz persönliche Reise reserviert. Für Gedanken, Adressen von Mitpilger*innen oder was persönlich wichtig ist. Kurze Impulse, wie dieser Psalm, begleiten den eigenen Weg.

"Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir" Psalm 139,5

Was Pilgergebete nicht ist

"Pilgergebete" ist kein ultimativer "How to pilger guide". Es gibt Anregungen für das eigene Unterwegs-sein mit sich selbst und mit Gott. Egal, ob Sie sich nach Santiago de Compostela aufmachen oder vor der eigenen Haustüre auf den zahlreichen Pilger- und Radpilgerwegen in Bayern.