Nationalsozialismus

Menschenverachtung als Beruf: Historikerin über die SS in den KZs

Im Seminar "Die Konzentrationslager-SS - warum man das Verbrechen als Beruf wählte" geht es in der Georg-von-Vollmar-Akademie in Kochel am See um die Entwicklung der über 1.000 NS-Konzentrationslager.