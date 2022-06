"Endlich wieder auf der Bühne stehen, endlich wieder vor Leuten singen und Spaß haben!" So beschreibt Reaching Heaven-Chormitglied Andrea ihre Vorfreude auf Get the Gospel. Das Festival findet am 2. Juli in der Diakonie in Puschendorf bei Nürnberg statt. Das Event richtet sich zum einen an aktive Sängerinnen, die am Vormittag Workshops besuchen können, zum anderen an Gospel Begeisterte.

Workshops und Masschoir

Wer selbst singen oder seinen Gesang verbessern möchte, kann am Vormittag an verschiedenen Workshops teilnehmen oder beim Masschoir mitsingen. Dafür hat der Popularmusikverband ein eigenes Songbook mit 13 neuen Songs in Auftrag gegeben. Die Workshops umfassen unter anderem Stimmbildung, Urheberrecht und Bühnenpräsenz. Thomas Nowack, Leiter des Popularmusikverbands, erklärt, was Teilnehmende bei "Get the Gospel" erwarten können: "Es gibt die Möglichkeit, zwei Workshop-Einheiten zu buchen, von Stimmbildung über Bühnenpräsentation. Es gibt auch einen Workshop zum Thema Urheberrecht. Am Nachmittag können Menschen, die einfach nur Lust haben, gute Musik mit einer Botschaft

zu hören, ab 15 Uhr sechs Chöre hintereinander hören. Das Bühnenprogramm geht bis 23 Uhr.

Das ist die ganz große Packung nach der Pandemie.

Vorfreude bei Reaching Heaven

Einer der sechs Chöre, die auf der Bühne stehen werden, ist Reaching Heaven. Während der Pandemie haben die Sängerinnen und Sänger vor allem online geprobt. Seit ein paar Wochen treffen sie sich aber wieder live vor Ort in St. Michael in Fürth.

Wir haben ein buntes Programm von Balladen, von typischen Gospel Songs und es wird bunt, ein paar Lieder zum Mitsingen und wir freuen uns, wenn viele dabei sind und uns unterstützen und mit uns Gospel feiern.

sagt Chorleiter und Gospelbeauftragter der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Michael Martin.