Das Museum "Kirche in Franken" in Bad Windsheim hat eine neue Leiterin: Bereits seit Februar hat Janine Witt die seit längerem vakante Stelle übernommen, wie das Fränkische Freilandmuseum am Mittwoch dem Evangelischen Pressedienst (epd) auf Anfrage mitteilte. Die 57-jährige Witt war zuvor im Kunstreferat der Landeskirche tätig. Sie hat Christliche Archäologie und Kunstgeschichte studiert. Zuerst hatten die Nürnberger Nachrichten und die Fränkische Landeszeitung über die Personalie berichtet.

Die Neubesetzung der Leitungsstelle war nach dem überraschenden Tod der langjährigen Leiterin und Mitbegründerin des Museums, Andrea Thurnwald, im November 2022 nötig geworden. Seit dem Jahr 2000 hatte Thurnwald in der Vorbereitungsstelle gearbeitet, die zur Gründung des Museums "Kirche in Franken" geschaffen wurde. Zuvor kuratierte sie als Mitarbeiterin des Freilandmuseums mehrere Sonderausstellungen. Seit der Eröffnung des Kirchen-Museums im Jahr 2006 lag die Leitung in Thurnwalds Händen.

Das Museum "Kirche in Franken" war das erste und ist das einzige evangelische Kirchen-Museum Bayerns mit überörtlicher Bedeutung und Ausrichtung. Es ist in der Spitalkirche aus dem Jahr 1420 untergebracht. Laut Experten spiegelt dieses Gebäude die konfessionelle Geschichte Frankens eindrucksvoll wider. So wurde der spätmittelalterliche Kirchenbau nach der Reformation durch den Einbau von Emporen im 16. Jahrhundert zur Predigtkirche. Die Renovierung samt Umbau kostete damals etwa 3,5 Millionen Euro.

Organisatorisch gehört das Museum "Kirche in Franken" zum Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim, das wiederum eine Einrichtung des Bezirks Mittelfranken ist.