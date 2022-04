Social-Media-Redakteurin Lea Kiehlmeier liest lieber E-Books. Warum das so ist, erklärt sie hier:

Bücher gehörten schon früh zu meinem Leben, ob vorgelesen oder später selbst gelesen. Ich lese viel, eigentlich immer und überall, in der Bahn, als Beifahrerin, im Bett vor dem Einschlafen. Ich habe eigentlich immer etwas zum Lesen dabei. Und ich habe E-Books immer abgelehnt, aus ziemlich denselben Gründen, aus denen Rieke C. Harmsen für das Lesen in "echten" Büchern schwärmt. Obwohl ich penibel Lesezeichen benutze. Ich tue Büchern viel an, aber bei Eselohren ist selbst für mich Schluss. Ich gehe sehr gerne in Buchläden oder stöbere in Regalen von Freund*innen. Meine Liebe zum Lesen bringt aber so einige Probleme mit sich, für meine Freund*innen, aber auch für mich.

Die Probleme mit den "echten" Büchern

Nicht nur einmal musste ich Bücher neu kaufen, weil sie durchs ständige Mit-mir-herumschleppen in keinem guten Zustand mehr waren und ich sie so nicht an die eigentlichen Besitzer*innen zurückgeben konnte. Leider finden nicht alle Eselohren oder Flecken in Büchern toll. Das kann ich auch verstehen, aber für mich sind Bücher Gebrauchsgegenstände, die einen in fremde oder vertraute Welten entführen. Ich musste also sehr gut auf geborgte Bücher aufpassen, um sie nicht am Ende trotzdem neu kaufen zu müssen.

Für mich waren die Probleme mit "echten" Büchern eher trivial, aber nicht weniger nervig. Ich bin viel unterwegs und schleppe also Bücher mit mir herum. Für eine Woche Urlaub können das schon mal fünf oder sechs Bücher sein. In meinen Augen nichts Schlimmeres, als dass mir auf einer Fahrt der Lesestoff ausgeht.

Mit meinem E-Book-Reader habe ich alles an einem Ort zusammen, fällt nicht ins Gewicht und ob in einem Zugtunnel oder abends im Bett, ich kann lesen, wann und wo ich mag.

"Es sprechen vor allem praktische Aspekte für E-Books, kein Schleppen, kein Kaputt-Machen und immer genug Auswahl."

Rücksicht durch E-Books

Ich laufe dabei auch nicht Gefahr, Partner*innen oder Menschen, mit denen ich das Zimmer teile, beim Schlafen zu stören oder dass ich mir die Nase breche, wenn mir ein 1500 Seiten Wälzer auf die Nase fällt. (Das ist mir durchaus schon passiert und war kein schöner Anblick. Weil das Buch geliehen war, musste ich das natürlich auch nachkaufen, denn man gibt keine Bücher voller Blutflecken zurück.)

Es sprechen vor allem praktische Aspekte für E-Books, kein Schleppen, kein Kaputt-Machen und immer genug Auswahl. Auch, dass ich mit Familie und Freunden meinen Lesestoff teilen kann, finde ich super. Außerdem kann ich mir dank E-Leihe den Gang zur örtlichen Bücherei sparen. Das ist insofern praktisch, weil ich während der Öffnungszeiten meistens arbeite.

Ich lese immer noch viele "echte" Bücher und der E-Reader liegt oft lange im Regal und wartet auf seinen nächsten Einsatz und der kommt auf jeden Fall, spätestens beim nächsten Urlaub.

"Die Qualität des Inhalts misst sich nicht daran, durch welches Medium die Bilder im Kopf entstehen."

Gibt es ein Besser oder Schlechter?

Ob nun Buch oder E-Book, beides hat seine Vorteile und ich kann jede*n verstehen, der gerne ein Buch in der Hand hält. Viel wichtiger ist doch aber, das, was drinnen ist. Die Geschichten, die Informationen, die Freude, die es uns bereitet, in die Bücher einzutauchen. Die Qualität des Inhalts misst sich ja zum Glück nicht daran, durch welches Medium die Bilder im Kopf entstehen. Man sollte ein Buch sowieso nicht nach seinem Einband beurteilen.