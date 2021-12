Das älteste Stück ist ein Fragment aus dem ersten Viertel des 9. Jahrhunderts in karolingischer Minuskel: Josephus Flavius’ De Bello Judaico. Neben Werken der Reformatoren Martin Luther und Philipp Melanchthon ragt der Prachtband der in Nürnberg gedruckten "Schedelschen Weltchronik" aus dem Jahre 1493 mit fast 2000 farbigen Holzschnitten aus der Werkstatt von Michael Wolgemut, wohl auch mit Arbeiten des jungen Albrecht Dürer, heraus. So wertvolle Bücher in einem kahlen Raum? "Die dicken Sandsteinmauern bieten ein ideales Raumklima. Wir haben hier seit Jahrhunderten keinerlei klimatischen Probleme", versichert Mück.

Vergleichbare Bibliotheken nur in Schwabach und Isny

Der 2019 gegründete Förderverein unterstützt in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde und dem Dekanat die Wiederaufstellung vor Ort und sammelt Geld für die Restaurierung schadhafter Bücher, "um sie Laien wie Forschern aus aller Welt wieder zugänglich zu machen und um sie in ihrer historischen Ganzheit sichtbar und erlebbar werden zu lassen", sagt Wolfgang Mück. Auch die Landeskirche habe die finanzielle Förderung zugesagt. Vergleichbare Bibliotheken gebe es in Bayern allenfalls noch in Isny und in Schwabach, so der Vereinsvorsitzende.

Bis vor wenigen Jahren gehörte es für angehende Konfirmandinnen und Konfirmanden mit dazu, den durch zwei schmale hohe Fenster spärlich belichteten Raum von der Empore aus zu betreten, den Geruch von Papier und Leder zu schnuppern und sich in der mittelalterlichen Bücherklause umzusehen. Auch Mück und Limbacher hatten als junge Buben diesen "Pflichtbesuch" absolviert. "Diese Eindrücke vergisst man nie im Leben", sind sich die beiden einig. Wenn die Bücher wieder in Neustadt zurück sind hoffen sie, dass ein Gang in die Kirchenbibliothek wieder zur Normalität wird. Dann sind auch die bis in die Spitze des Gewölbes reichenden, originalen Regale aus dem 17. und 18. Jahrhundert restauriert.