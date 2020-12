Zehn Kinderbücher für Advent und die Weihnachtszeit

Drei Kinder und der Weihnachtstern

Drei Freunde leben in Bethlehem und sehen einen Stern am Himmel. Kurze Zeit später begegnen sie Maria und Josef auf der Suche nach einer Herberge. Die Kinder stehen zusammen mit den Hirten staunend an der Krippe und bewundern das Jesuskind. Das Kinderbuch entfaltet einen besonderen Charme, weil Illustratorin Gisela Dürr und Autorin Margret Nußbaum die Perspektive der Kinder einnehmen.

Gebundene Ausgabe : 32 Seiten

ISBN-10 : 3629012760

ISBN-13 : 978-3629012760

Verlag : Pattloch

Lesealter : 4 - 6 Jahre