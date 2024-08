Urlaubsplanung ist aufregend und toll – eigentlich. Für queere Menschen gibt es jedoch einen unangenehmen Teil: Die Sorge, ob man im Urlaubsland überhaupt akzeptiert wird und dort zum Beispiel mit seinem*seiner Partner*in Händchen halten kann, ohne sich strafbar zu machen oder Angst haben zu müssen.

Damit ihr euren Urlaub genießen könnt, stellen wir euch hier einige sichere und gastfreundliche Reiseziele vor und geben euch Tipps für eine entspannte Zeit. Denn wir wollen, dass ihr die Welt entdecken könnt, ohne euch Sorgen machen zu müssen.

1. Kanada: Vorreiter bei LGBTQ+-Rechten

Kanada gehört zu den Ländern, die in Sachen LGBTQ+-Rechte und -Akzeptanz eine Vorreiterrolle einnehmen. Vor allem die Städte Toronto, Vancouver und Montreal sind für ihre lebendige Queer-Szene bekannt. Insgesamt gilt die kanadische Gesellschaft als vielfältig und tolerant.



Tipp: Besucht das Toronto Pride Festival – eines der größten und buntesten der Welt. Mehr Infos findet ihr hier.

2. Schweden: Liberal und inklusiv

Schweden ist ebenfalls ein vorne dabei in Sachen Gleichberechtigung. In Stockholm und Göteborg gibt es viele queere Treffpunkte, kulturelle Veranstaltungen und sichere Räume. Die schwedische Gesellschaft ist laut Einschätzung des Lesben- und Schwulenverbands liberal und inklusiv.



Tipp: Die Schäreninseln vor Stockholm sind ein Traum. Viele Unterkünfte und Restaurants sind queerfreundlich. Details gibt’s hier.

3. Spanien: Vielfalt und Lebensfreude

Spanien, insbesondere Madrid und Barcelona, ist eine Top-Destination für queere Reisende in Europa. Die spanische Feierkultur und die Offenheit der Menschen sind sprichwörtlich. Besonders die Madrid Pride Parade zieht Millionen Besucher an.



Tipp: Das queere Viertel Chueca in Madrid ist ein Muss. Dort gibt es viele Bars, Cafés und Boutiquen. Mehr dazu hier.

4. Neuseeland: Willkommen am Ende der Welt

Neuseeland begeistert nicht nur mit seiner Natur, sondern auch mit seiner offenen und freundlichen Gesellschaft. Das sieht man auch daran, dass Neuseeland aktuell (zusammen mit Kanada, Malta, Spanien und Portugal) auf Platz 1 des Gay Travel Index steht. In Städten wie Auckland und Wellington gibt es viele Veranstaltungen für die LGBTQ+-Community.



Tipp: Die Wellington Pride Parade ist ein Highlight. Dazu findet ihr mehr hier.

5. Malta: Ein kleines Juwel

Malta ist klein, aber oho! Es gilt als eines der LGBTQ+-freundlichsten Länder in Europa. Die Insel bietet nicht nur tolle Strände und historische Stätten, sondern auch eine herzliche Atmosphäre.



Tipp: Die Malta Pride in Valletta ist eine wunderbare Gelegenheit, die queere Szene kennenzulernen. Mehr Infos gibt es hier.

Allgemeine Tipps für einen sicheren Urlaub als queere Person

Recherche vorab : Informiert euch über die gesetzlichen Regelungen und die gesellschaftliche Akzeptanz queerer Menschen in eurem Zielland. Websites wie ILGA World bieten aktuelle Infos zur rechtlichen Lage.

: Informiert euch über die gesetzlichen Regelungen und die gesellschaftliche Akzeptanz queerer Menschen in eurem Zielland. Websites wie ILGA World bieten aktuelle Infos zur rechtlichen Lage. Sichere Unterkünfte : Wählt Unterkünfte, die als LGBTQ+-freundlich ausgewiesen sind. Plattformen wie misterb&b bieten spezifische Unterkünfte für queere Reisende an.

: Wählt Unterkünfte, die als LGBTQ+-freundlich ausgewiesen sind. Plattformen wie misterb&b bieten spezifische Unterkünfte für queere Reisende an. Lokale Community : Sucht Kontakt zur lokalen queeren Community. Viele Städte haben LGBTQ+-Zentren, die Infos und Unterstützung bieten.

: Sucht Kontakt zur lokalen queeren Community. Viele Städte haben LGBTQ+-Zentren, die Infos und Unterstützung bieten. Reisepartner*in: Wenn möglich, reist mit einem Partner oder in einer Gruppe. Das erhöht das Sicherheitsgefühl und kann im Ernstfall hilfreich sein.

Leider steht in weltweit 62 Ländern Homosexualität unter Strafe, teilweise (12 Länder) sogar unter Todesstrafe. Im Iran sowie in Nigeria, Saudi Arabien, Somalia, und Jemen wird diese auch tatsächlich angewandt. Möglich ist sie auch in Afghanistan, Brunei, Mauritius, Katar, Pakistan, Uganda und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Weitere Infos dazu findet ihr hier.

Schade, dass solche Artikel überhaupt geschrieben werden müssen. Wir hoffen, unsere Tipps konnten euch weiterhelfen und geben euch ein gutes Gefühl für die nächste Reise.