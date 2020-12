"SoLonely" - Theaterprojekt über Einsamkeit

Warum sind Menschen einsam? Wie kommt es, dass immer mehr Menschen sterben, die niemand vermisst? Könnte man etwas dagegen tun? Fragen, die die Theologin Sabine Böhlau lange bewegt haben. Deshalb hat die Geschäftsführerin von "kairosis" ein Projekt angeschoben, in dem diesen Fragen auf den Grund gegangen werden konnte. Herausgekommen ist ein Theaterstück. Elke Zimmermann hat die Generalprobe besucht

Bevor das Stück entstand, besuchten die Schauspieler Münchner Märkte und Plätze, wo sie ein Ministerium der Einsamkeit eröffneten. Dort befragten sie die Passanten zum Thema. Heraus kam die Erkenntnis, dass Einsamkeit weit verbreitet ist und nicht nur alleinstehende ältere Menschen betrifft. Einsamkeit gibt es in jeder Altersstufe, in jeder sozialen Gruppe und sogar auch in Gemeinschaften.

Einsamkeit

Es ist eine Frage der Beziehungen, sagt die Theologin Sabine Böhlau, die das Theaterprojekt verantwortet. Bindungen und Beziehungen gehen niemals einseitig, sondern für eine wirkliche Gemeinschaft braucht es immer mindestens zwei Personen.

Und ja, es gibt Menschen, die auch Hilfe verweigern und allein für sich bleiben möchten. Auch so eine Entscheidung muss man aushalten.

Theaterstück "SoLonely"

Das Theaterstück "SoLonely" ist eine Collage aus verschiedenen Szenen und zeigt Befindlichkeiten: die Jugendliche, die sich von ihren Klassenkameraden nicht wahrgenommen fühlt, der trauernde Witwer, die äußerlich fröhliche Geschäftsfrau, die vor lauter Arbeit nicht mehr spürt, wie leer ihr Leben wirklich ist.

Zur Premiere hat es vor dem Lockdown im November gerade noch gereicht. Die nächsten Termine im Kulturhaus Giesinger Bahnhof in München sind für den 22. und 23. Mai 2021 geplant.