Doch natürlich stand in erster Linie die Musik im Vordergrund. Vier Bühnen gibt es mittlerweile, nachdem vor wenigen Jahren mit der "Steinbruch-Stage" noch eine weitere hinzugekommen ist, die etwas abseits liegend noch Live-Musik für Nachtschwärmer bereit hält, wenn unten im Tal alles ruhig sein soll.

Mit Peter Fox, Marteria oder den Broilers standen als Headliner der Hauptbühne wieder einige nationale Größen auf dem Programm, die angesichts der regelmäßig frühzeitigen "Ausverkauft"-Meldungen des Festivals aber kaum notwendig wären. Der Blick nach oben, wo die Burg Rothenburg ob der Tauber, auch Alte Burg genannt, beziehungsweise deren Reste einer mittelalterlichen Reichsburg auf dem Bergsporn über dem Geschehen thronte, ist auf alle Fälle schon die Reise wert.

Bands auf vier Bühnen

Von Freitag bis Sonntag gab es jeweils ab 13 Uhr eine Band nach der anderen, insgesamt rund 50 Formationen und Einzelkünstler – vorwiegend aus Deutschland, aber auch aus Norwegen, Schweden und sogar Japan. Die Mischung: Oft heavy, meist hart, regelmäßig deutschsprachig, aber auch mit viel Sprechgesang. Die aus Castrop-Rauxel stammenden "Electric Callboy" brannten als spaßiger Linkin-Park-Verschnitt auf der Bühne tatsächlich ein Feuerwerk ab, das an die Rammstein-Shows erinnerte.

Die US-amerikanischen Punker "Me First and the Gimme Gimmes" bohrten Disco-Klassikern der 70er mit der Bratgitarre auf. Der thüringische Schauspieler und Sänger Manuel Bittorf alias "Betterov" brachte mit seiner Band Indie-Rock auf die Bühne, der an britische Vorbilder wie New Order erinnerte.

Kurzum: Eine kunterbunte Mischung, die alljährlich ein Publikum anzieht, das dieses kleine Festival inmitten des fränkischen Umlandes wegen seiner konsequenten Absage auch an allzu viel Kommerz zu schätzen weiß. Das macht sich an humanen Ticketpreisen fest – das Dreitagesticket kostete rund 160 Euro. Ein Becher Bier war für fünf Euro zu haben, und an Wasserstationen konnte man sich kostenlos eine Erfrischung holen.