"Zuversicht" – ein heutzutage kaum noch gebräuchlicher Begriff und der zentrale Titel des im September 2022 erschienenen Albums "Perspektiven", mit dem der ebenfalls im vergangenen Jahr 70 gewordene Künstler derzeit auf großer Geburtstagstournee unterwegs ist. "Schrei mich bitte nicht so an, will dir begegnen und dir zuhör'n, das alles brauchst du nicht, ich borge dir ein Licht, und meine Zuversicht", singt Roland Kaiser.

Ein Text, den man auf das Du und Du zwischen zwei Lebenspartnern ebenso anwenden kann wie auf gesellschaftliche Gruppen. Man fühlt sich unweigerlich an den ökumenischen Osterchoral "Jesus, meine Zuversicht" erinnert, wenn Roland Kaiser seinen Song nicht nur lange anmoderiert und dabei auf die großen weltpolitischen Sorgen der 2020er-Jahre kommt. Wem anhand von Klimakrise und Krieg manchmal angst und bange zumute wird, dem möchte er seine Zuversicht zusprechen, sagt Kaiser, fast schon messianisch.

Publikum von 8 bis 80

Das mag jetzt sehr hoch gegriffen klingen, angesichts eines Sets von über 30 Songs an einem Abend, in dem wieder mal von "Joana" die Rede ist, die "geboren, um Liebe zu geben" wurde oder um den leidigen Wunsch "Freunde bleiben", wenn eine Beziehung zu Ende gegangen ist. Doch mag auch mancher Drei-Minuten-Hörgangschmeichler an diesem Abend etwas seicht anmuten: Roland Kaiser spricht ein ausgewogen vertretenes Publikum zwischen Teenagern und jungen Erwachsenen bis hin zu in Ehren ergrauten Senioren an, das sich für diesen Abend herausgeputzt hat, als ob es zu einem Ball geht und das meist andächtig zuhört, wenn Kaiser singt oder spricht.

Dieser hat sich selbstverständlich in einen edlen Zweireiher geworfen, inklusive Krawatte und Weste. Hinter der Bühne wird der Sänger vor und nach der Pause dann noch von einer Assistentin dein säuberlich mit der Fusselbürste bearbeitet, damit er stilvoll und ganz Gentleman-like seine Show durchziehen kann. Gute Garderobe klingt auch für die Begleitband. Schlagzeuger, Bassist, Gitarristen und Tastenmänner tragen schwarze Hose, schwarzes Hemd, die Sängerinnen und Streicherinnen Kleid und ausnahmslos hochhackige Schuhe. Unnütze Details? Nein, das alles gehört zur Inszenierung, und die soll auch die rund 100 Euro wert sein, die ein Ticket je nach Platzkategorie kostet.

Nur die Liebe kann die Menschen retten

Künstler und Band scheinen überzeugt, dafür nicht nur eine gut zweistündige, visuell abwechslungsreiche Show bei perfektem Sound bieten zu wollen, sondern auch etwas mehr Tiefgang. Roland Kaiser, am 10. Mai 1952 in West-Berlin als Ronald Keiler in West-Berlin geboren, spult seine Hits nicht nacheinander ab, sondern nimmt sich Zeit für sein Publikum. Mal erzählt er auch Belangloses und Erheiterndes über Mann und Frau, mal aber auch über seine tiefe Überzeugung, dass nur die Liebe uns Menschen retten kann.

Was anderswo vielleicht für eine Plattitüde gehalten werden könnte, wie sie eben von einem alten Schlagerbarden so erwartet werden kann, hat bei Roland Kaiser eine andere Qualität. Seine Fans wissen spätestens seit seiner vor gut einem Jahr erschienenen Biografie "Sonnenseite", dass er bei einer Pflegemutter aufgewachsen ist, nachdem die leibliche, als Teenager schwanger gewordene Mutter ihn wie ein Findelkind ausgesetzt hatte.

Was sich für viele andere Menschen als schwieriger Lebensstart erwiesen hätte, war sein Glück. Kaiser hatte eine schöne Kindheit und konnte Geborgenheit erleben. Ein frühes Gottvertrauen hatte ihm die Pflegemutter mitgegeben, das ihn auch durch schwere Zeiten wie seine Lungentransplantation 2010 führte. Noch heute spricht Kaiser immer wieder in Interviews von der Kraft des Betens und gibt in seinem Engagement beispielsweise für ein Kinderhospiz in Mitteldeutschland oder Familienwerke auch immer wieder etwas von seinem Erfolg zurück.

Es ist diese Authentizität, die Roland Kaiser auch heute noch eine ebenso respektvolle wie ausgelassen feiernde Fangemeinde beschert. So kann er auch mühelos seinen größten Hit "Santa Maria" bereits an siebter Stelle des Abends spielen, während sein "Warum hast du nicht nein gesagt?", mit dem er mit Unterstützung von Maite Kelly 2014 wieder einen Megaerfolg landete erst gegen Ende des Abends erklingt.

Als dann kurz vor Mitternacht die Lichter ausgehen, haben die Fans ausgiebig gesungen und geklatscht, manchmal sogar ein bisschen Fox getanzt, wenn es die Saal-Ordner während der bestuhlten Veranstaltung mal erlaubt haben. Und gehen auch mit ein bisschen mehr "Zuversicht" nach Hause.