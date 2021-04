Interessante Profile: Evangelische Diakon*innen auf Instagram

#diakonduenisch | Diakon Andreas Dünisch auf Instagram

746 Abonnent*innen, 484 Beiträge (erster Post: 11. Oktober 2014)

Statement

Pfarrei Cadolzburg

Mädchen-Papa²

Feuerwehrler

Die drei Statements Andreas Dünischs ziehen sich konsequent durch seinen Account. Sehr präsent ist die Arbeit mit den Schüler*innen ab der 3. Klasse (Konfi3), denen er im Distanzunterricht verschiedene Impulse über Kirche und Glaube mitgibt oder ihnen die liturgischen Farben des Kirchenkreise erklärt. Ebenso stehen Fingerfarben-Kunst und Kerzengießen auf dem digitalen Programm. Zusammen mit der Evangelischen Jugend werden Andachten online gestellt und der coronakonforme "Kinderbibeltag aus der Tüte" organisiert. Und dass die Landjugend so engagiert an den digitalen Projekten mitarbeitet, gibt er ebenfalls voller Freude an seine Abonnent*innen weiter: "Ich bin begeistert mit welcher Leichtigkeit die jungen Menschen sich in der Kirche vor die Gemeinde stellen und predigen!"

In dem Wochenrückblick "Die Woche, die EJ und der Diakon" fasst Dünisch die Ereignisse kurz zusammen. Er informiert über die Kirchturm-Sanierung, überlegt, leerstehende Pfarrhäuser für Religionspädagog*innen oder Kirchenmusiker*innen zu nutzen oder alternative Veranstaltungsformate für den Volkstrauertag zu entwerfen. Abgerundet werden die Kirchen-Infos mit Hinweisen auf Kirchenvorstandssitzungen, den Jugendausschuss oder das Jugendbüro.

Kirche und Familie gehen in de "Diakon*innen-Familie Dünisch" nahtlos über. Fotos von Kinderspielzeug, familiären Spieleabenden und gemeinsame Bastelaktivitäten mit der Tochter geben einen persönlichen Einblick. Der Garten ("Spieleparadies") und das Haus werden dezidiert als offener Raum gesehen, um ins gemeinsame Gespräch zu kommen. Bilder der Gartenarbeit, des Lastenfahrrads sowie Videos des Hundes zeigen darüber hinaus, was Diakon*innen "sonst so machen".

Der dritte Schwerpunkt liegt auf der Arbeit als Notfall- und Feuerwehrseelsorger. Hier teilt Dünisch Infos zu Lehrgängen, bewirbt den Tag des Ehrenamts und zeigt Ausrüstung und Alarmierungsarten der Notfallseelsorge. Prägnant zusammengefasst wird dies in einem Gebet für Opfer und Angehörige von Verkehrsunfällen sowie die beteiligten Rettungskräfte, Feuerwehrleute und Polizei.

Auch in Ängsten und Sorgen durch Corona spricht Dünisch digitalen Trost zu. Mit Verweis auf Jakobs Traum von der Himmelsleiter ruft er Gottes Zuspruch in Erinnerung: "Ich will auch dein Gott sein. Ich bin bei dir. Ich behüte dich auf dem Weg." Mit der Zusage, dass Gott überall sei, lädt er zum Nachdenken ein: Wo fühle ich mich auch in schwierigen Zeiten Gott besonders nahe?

In summa: Ein sehr authentischer Account, der Jugendarbeit und Ehrenamt in den Mittelpunkt stellt. Durch persönliche Beiträge wird ein direktes und offenes Bild vermittelt. Hier geht's zu seinem Profil bei Instagram.