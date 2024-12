Jeweils am 1. Freitag im März feiern Frauen in über150 Ländern weltweit den Weltgebetstag der Frauen. Allein in Deutschland folgen jährlich mehr als 800.000 Menschen der Einladung zum Weltgebetstag. Die Gottesdienstordnung wird in ökumenischer Verbundenheit jeweils von Frauen verschiedener Kirchen aus einem anderen Land vorbereitet. Mit der Kollekte werden Frauenprojekte gefördert.

Ausstellung Cook Inseln & Weltgebetstag

Zum Weltgebetstag für Frauen bietet Ausstellung Leihen eine Plakat-Ausstellung an. Die Ausstellung "Cook Inseln & Weltgebetstag" wird in den Formaten A3, A2 und A1 angeboten. Sie kann unter diesem Link bestellt werden.

Dossier zum Thema Weltgebetstag

Unser Dossier mit Artikeln, Hintergrundinformationen, Interviews und Material finden Sie unter diesem Link.