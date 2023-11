Podcast Ethik Digital

Ethik Digital: Wie der Soziologe Andreas Boes die Arbeitswelt verändern will

Was verändert sich durch die Digitalisierung in der Arbeitswelt? Und wie finden wir einen menschengerechten Umgang mit Daten? Das erklärt Andreas Boes vom Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung in München im Podcast "Ethik Digital".

17 Minuten