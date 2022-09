7. bis 11. Juni 2023

Symbolischer Scheck für Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg

Der evangelische Kirchentag findet in der Regel alle zwei Jahre statt, das nächste Mal vom 7. bis 11. Juni 2023 in Nürnberg. Der in der fränkischen Stadt geborene Protestant Markus Söder freut sich auf das Christentreffen in seiner Heimat.