Collage auf Pinterest erstellen – so geht's:

Ihr öffnet eure Pinterest-App und stöbert in eurem Themenfeld. Habt ihr ein Bild gefunden, das ihr abspeichern wollt, also zum Beispiel ein Gebäck, das ihr im Advent nachmachen wollt, klickt ihr den Beitrag erst einmal an.

Collage auf Pinterest erstellen

Dann geht ihr auf die drei Punkte und auf "Zu Collage hinzufügen" und erstellt hier eine neue Collage. Jetzt könnt ihr munter einige Bilder hinzufügen und irgendwann auf "Collage öffnen" gehen (das erscheint direkt, nachdem ihr ein Bild zur Collage hinzugefügt habt). Nun könnt ihr die Collage noch bearbeiten.

Um den klassischen-Pinnwand-Look zu kreieren, klickt ihr auf die einzelnen Bilder, dann jeweils auf die Schere, "optmieren" und "autuomatisch löschen". So könnt ihr den Gegenstand selbst aus dem restlichen Hintergrund ausschneiden und als ausgeschnittenes Bild der Pinnwand hinzufügen. Ihr könnt das Bild außerdem animieren – also bewegt darstellen – einen Filter darüber legen und mehr.

Wenn ihr das mit allen Bildern gemacht habt, könnt ihr diese beliebig anordnen, noch Text oder Zeichnungen hinzufügen und so eure Collage nach und nach für euch gestalten. Außerdem ist es möglich, eigene Fotos zur Collage aus der Handygalerie hinzuzufügen.

Collage herunterladen

Wenn ihr komplett zufrieden seid, klickt ihr oben rechts auf die drei Punkte und auf herunterladen. So habt ihr die Möglichkeit, die Collage als Video (in verschiedenen Versionen) oder als Bild auf euer Handy herunterzuladen und so mit anderen zu teilen oder es als Insporation als euren Handyhintergrund einzustellen.

Die Collage findet ihr jetzt, wenn ihr unten rechts auf euer Pinterest Profil geht und dann oben neben "Pinnwände" auf "Collagen" klickt. Hier könnt ihr so auch noch nach dem Abspeichern weiter bearbeiten und neue Bilder von Pinterest oder eurem Handy hinzuzufügen.

Im Bilder-Karussell zeigen wir die Anleitung nochmal bildlich.