Sonntagsblatt Online-Umfrage: Das sind die Ergebnisse

Immer mehr Besucher surfen auf Sonntagsblatt.de mit ihrem Smartphone. Da liegt es nahe, dass 57 Prozent der an der Umfrage Teilnehmenden Interesse an einer App geäußert haben. Die gute Nachricht: Es gibt sie bereits! An einem wöchentlichen Nachrichten-Newsletter arbeitet unsere Crossmedia-Redaktion.

Die Umfrage wurde übrigens von der Evangelischen Hochschule Nürnberg (EVHN) am Lehrstuhl von Professor Joachim König ausgeführt. Unser herzlicher Dank geht an Tabea Beck, Leonie Heller, Anna Körner, Julia Korn und Christina Studtrucker sowie an Dietmar Maschke.

Fallen Ihnen noch weitere Wünsche ein? Dann schreiben Sie uns eine Mail an redaktion@sonntagsblatt.de!