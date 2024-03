Gemeinsam den Blick schärfen

Welche Themen sollten wir in Zukunft verstärkt behandeln? Welche Aspekte werden vernachlässigt und verdienen mehr Aufmerksamkeit? Diese Fragen möchten wir gerne mit euch diskutieren. Wir sind interessiert an euren Erwartungen an uns als Redakteur*innen, den Themen, die euch interessieren, und den Bereichen, auf die wir unseren Fokus schärfen sollten.

Deshalb laden wir euch herzlich zur Teilnahme an unserer ersten öffentlichen Redaktionskonferenz ein. Als Online-Abteilung des Sonntagsblatts freuen wir uns darauf, gemeinsam mit euch Ideen auszutauschen und über wichtige Themen zu diskutieren.

Die Konferenz findet am Donnerstag, den 14. März, von 13 bis 15 Uhr im Pop-up-Café MUCBOOK statt.

Neue Woche, neue Ideen

Die Redaktionskonferenz ist die wöchentliche Sitzung unseres Redaktionsteams. Sie findet jeden Montag statt. Ziel der Konferenz ist es, Ideen für die kommende Woche zu sammeln und zu besprechen. Dabei werden sowohl aktuelle Ereignisse als auch bereits geplante Inhalte berücksichtigt.

Die Konferenz beginnt in der Regel mit einem kurzen Überblick über die gesammelten Themen und den aktuellen Stand. Dabei werden wichtige Ereignisse oder Entwicklungen besprochen, die in den kommenden Tagen weiterverfolgt werden sollten. Anschließend beginnt die neue Themenfindung.

Unser Team

An der Konferenz nehmen in der Regel alle Mitglieder unseres Redaktionsteams teil, darunter unsere beiden Online-Redakteur*innen Larissa und Oliver, unsere Redakteurin für besondere Aufgaben Christina, unsere Volontärin Eva-Katharina, Medienvikarin Agnes und Social-Media-Beauftragte Stefanie sowie unsere Projektmanagerin Claudia. In ihrer Funktion als Chefredakteurin leitet Rieke die Sitzung und sorgt für einen strukturierten Ablauf.

Wie ihr dabei sein könnt

Wir verlosen 5 Plätze für unser erstes öffentliches Redaktionstreffen. Schreibt uns eine E-Mail an ekkingreen@epv.de. Einsendeschluss ist Dienstag, der 12. März. Die Gewinner*innen werden aus allen Einsendungen ausgelost.

Das Pop-up-Café MUCBOOK in der Nähe des Hauptbahnhofs bietet hierfür eine entspannte und offene Atmosphäre, in der Ideen ausgetauscht und neue Perspektiven eingebracht werden können.

Wir freuen uns auf eure Teilnahme und auf einen inspirierenden Dialog.