Januar 2023: Die Jahreslosung

Das neue Jahr ist noch ganz jung, dementsprechend ist die Nachrichtenlage auch noch eher ruhig. So verwundert es nicht, dass unser meistgelesenes Stück im Januar der Artikel zur Jahreslosung war. Diese ist ein Bibeltext aus der Genesis, "Du bist ein Gott, der mich sieht". Was der Vers bedeutet, wie er entstand und warum die Frauen damit besonders im Mittelpunkt stehen, hat meine Kollegin Rieke Harmsen erklärt.

Weitere vielgelesene Artikel:

Februar 2023: Erdbeben-Hilfe für Türkei und Syrien

Auch im Februar 2023 gab es schon schreckliche Ereignisse, bei denen viele Menschen starben. Das verheerende Erdbeben in Syrien und der Türkei forderte über 10.000 Menschenleben. Wo eure Spenden für die Betroffenen am besten aufgehoben sind, haben wir in einem Artikel zusammengefasst.

Weitere vielgelesene Artikel:

März 2023: Die bayerische Landessynode

Die Landessynode der evangelischen Kirche tagte im Frühjahr 2023 in München. In unserem Newsticker haben wir über alle Entwicklungen und Beschlüsse zeitnah berichtet, selbstverständlich auch über die Wahl des Nachfolgers von Heinrich Bedford-Strohm. Am Ende eines Wahlkrimis stand der neue Landesbischof Christian Kopp fest.

Weitere vielgelesene Artikel:

April 2023: Ostern – und Pessach

Im April feierten Christ*innen weltweit Ostern, jüdische Menschen wiederum Pessach. Was die beiden Feste verbindet, hat viele von euch interessiert. Wir haben es in einem Artikel erklärt.

Weitere vielgelesene Artikel:

Mai 2023: Inflationsprämie für kirchlich Beschäftigte

Der Wonnemonat brachte 2023 ein heißdiskutiertes Thema, das viele von euch interessiert hat. Die Forderung: Mitarbeiter*innen in diakonischen Einrichtungen und bei kirchlichen Trägern sollen die steuer- und sozialabgabenfreie Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro erhalten.

Weitere vielgelesene Artikel:

Juni 2023: Der Kirchentag

Der Deutsche Evangelische Kirchentag startete am 7. Juni in Nürnberg. Wir haben dazu viel berichtet. Am meisten hat euch interessiert, welche Promis sich wann auf welchen Bühnen tummeln - und welche Veranstaltungen ihr nicht verpassen durftet.

Weitere vielgelesene Artikel:

Juli 2023: Hochbegabung

Silvera Schmider aus dem Landkreis Günzburg ist hochbegabt und gehört zu den intelligentesten Menschen Deutschlands. Als Begabungspädagogin betreut sie Kinder mit hohem IQ. Die Themen: Schlechte Noten, Schulangst, psychische Probleme. Redakteurin Larissa Launhardt hat sie in ihrer Praxis besucht – und das hat wirklich extrem viele von euch im Juli interessiert.

Weitere vielgelesene Artikel:

August 2023: Hochwasser in Nürnberger Kirche

Die mittelalterliche St.-Lorenz-Kirche in Nürnberg wurde im August von heftigen Regenfällen schwer getroffen. Pfarrerin Claudia Voigt-Grabenstein erklärte, sie habe so etwas noch nicht erlebt.

Weitere vielgelesene Artikel:

September 2023: Landtagswahl wirft ihre Schatten voraus

Die Landtagswahl in Bayern 2023 stand im September vor der Tür, der Wahlkampf war in der heißen Phase. Sehr viele von euch wollten wissen, wie sich die CSU in ihrem Wahlprogramm zu Themen wie Religion, Kirche und Glaube positioniert.

Weitere vielgelesene Artikel:

Oktober 2023: Eskalation in Nahost

Im Nahen Osten eskaliert der Konflikt zwischen Israel und den Palästinenser*innen heftig. Viele von euch wollten wissen, wie sie die Menschen vor Ort mit Spenden unterstützen können.

Weitere vielgelesene Artikel:

November 2023: Interesse am Judentum steigt

Sicherlich eine Folge des eskalierten Nahost-Konflikts: Sehr viele von euch wollten wissen, woran Juden und Jüdinnen eigentlich glauben.

Weitere vielgelesene Artikel:

Dezember 2023: Weihnachten, auch bei Muslimen

Der Dezember stand natürlich wie immer sehr stark im Zeichen von Weihnachten. Besonders hat viele von euch interessiert, wie Muslim*innen eigentlich das Fest und die Geburt Jesu sehen.

Weitere vielgelesene Artikel: