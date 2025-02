Der Soziologe Axel Salheiser, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, verweist in diesem Zusammenhang auf die Rolle der Migrationsdebatte in der politischen Auseinandersetzung. Gegenüber dem Evangelischen Pressedienst (epd) sagte er, eine Debatte über Migrationspolitik oder bessere Integration sei legitim, müsse aber faktenbasiert geführt werden.

Die oft behauptete Einwanderung in die Sozialsysteme gebe es so nicht. Die Debatte sei "unredlich, denn Menschen, die als Arbeitskräfte nach Deutschland kommen, haben auch Anspruch auf Sozialleistungen", so Salheiser.

Zudem seien Asylsuchende in den ersten Jahren von der Arbeitsaufnahme ausgeschlossen, was in der politischen Kommunikation jedoch kaum reflektiert werde. "Der Diskurs ist seit Jahren vergiftet", so Salheiser.