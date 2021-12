Machen wir den Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung überflüssig!

Aktuelle inklusive Projekte der Akademie CPH

Momentan arbeitet das Inklusionsteam der Akademie CPH an Projekten in drei Bildungsbereichen.

Kulturell

Ganz aktuell leistet das CPH erneut Pionierarbeit, und zwar auf dem Gebiet der inklusiven kulturellen Bildung. Begegnung auf Augenhöhe, Zugang zu kulturellen Einrichtungen für alle und Teilhabe sind die Ziele des von der Aktion Mensch geförderten Projekts "Kultouren für alle". Der erste Ausbildungskurs dieses Projektes endet voraussichtlich im März 2022. Bis dahin haben fünf Kultour-Tandems – je ein Mensch mit und einer ohne Behinderung – ihre eigenen Stadtführungskonzepte erarbeitet, beispielsweise zu: Klarakirche, Germanisches Nationalmuseum, Straße der Menschenrechte oder Heilig-Geist-Spital. Jedes Tandem hat sich sein Thema selbst ausgesucht und zu ganz individuellen Führungen unter ganz besonderen Aspekten gestaltet. Das Ziel ist, dass die Teams ihre Führungen eigenständig durchführen. Ein weiterer Ausbildungskurs startet, so es die Corona-Situation zulässt, im Frühjahr 2022.

Politisch

Der politische Bildungsbereich wird abgedeckt durch das Projekt "Wie geht Demokratie?". Die Akademie CPH bringt ihr in vielen Jahren in der inklusiven politischen Bildung gesammeltes Know-how in das vom Bundesprogramm "Demokratie leben!" geförderte Modellprojekt ein. Mit einer fünfbändigen Buchreihe soll Menschen mit Lernschwierigkeiten ein Grundverständnis von

Demokratie vermittelt werden. Nach Band 1 "Demokratie und ich" (2020) erschien rechtzeitig vor der Bundestagswahl Band 2 mit dem Titel "Wie geht wählen?". Bis 2024 werden drei weitere Bände folgen.

Spirituell

Der religiöse Bereich wird mit dem Projekt "Evangelium in Leichter Sprache" abgedeckt. Unter der Projektleitung von Claudio Ettl und der ehemaligen Mitarbeiterin Sr. Paulis Mels entstanden am CPH bereits mehrere Bände der "Bibel in Leichter" Sprache für verschiedene Lesejahre. Das Projekt wurde von der Akademie Caritas-Pirckheimer-Haus, Katholischem Bibelwerk Stuttgart e.V. und den Franziskanerinnen von Thuine entwickelt. Die "Bibel in Leichter Sprache" ist ein Meilenstein im Bereich der inklusiven Religionsvermittlung. Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel schenkte Papst Franziskus bei ihrem Abschiedsbesuch in Rom drei Bände der "Bibel in Leichter Sprache".