Bundesverband evangelische Behindertenhilfe stellt Forderungen zur Bundestagswahl

Gibt es dabei noch mehr zu beachten?

Heuerding: Die Versorgung in den Krankenhäusern ist dabei besonders in den Blick zu nehmen. Eine Behandlung im Krankenhaus kann für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung sehr beängstigend sein und als bedrohlich empfunden werden. Kommunikative Barrieren spielen hier eine wichtige Rolle, deren Überwindung ein entscheidender Faktor für eine gelingende Krankenhausbehandlung darstellt. Nach langem Ringen hat der Bundestag im Juni 2021 hierfür eine gesetzliche Regelung für die Refinanzierung der Krankenhausbegleitung durch Angehörige bzw. Mitarbeitende der Eingliederungshilfe beschlossen. Nun kommt es darauf an, dass auch des Bundesrates der Regelung im September 2021 zustimmt.

"Menschen mit Behinderungen, die in besonderen Wohnformen leben, können jedoch nicht mit Eheleuten oder Menschen, die in einer festen Paarbeziehung leben, gleichgestellt werden"

Sie sprechen in Ihren Forderungen von "Regelbedarfsstufe 1 für Leistungsberechtigte in besonderen Wohnformen". Was heiß das genau?

Heuerding: Während Erwachsene mit Behinderung, die bei ihren Eltern oder alleine wohnen und einen Anspruch auf Grundsicherung haben, werden Erwachsene, die in besonderen Wohnformen leben, Regelbedarfsgruppe 2 zugeordnet und erhalten monatlich 45 Euro weniger Grundsicherung. Menschen mit Behinderungen, die in besonderen Wohnformen leben, können jedoch nicht mit Eheleuten oder Menschen, die in einer festen Paarbeziehung leben, gleichgestellt werden. Darüber hinaus unterscheiden sich Menschen, die in einer besonderen Wohnform leben, von Menschen die alleine oder mit anderen Personen in einer Wohnung leben im Zweifel nur durch ihre Behinderung. Die unterschiedliche Einstufung verstößt damit gegen den Grundsatz des Art.3 S.3 GG (Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden, Anm. d. Red.). Die Regelung muss daher dringend angepasst werden und erwachsene Menschen mit Behinderungen, die in besonderen Wohnformen leben, der Regelbedarfsstufe 1 zugeordnet werden.

Sie fordern eine kostenfreie Ausbildung für Fachkräfte. Wie ist das aktuell geregelt?

Heuerding: Fachkräfte in der Behindertenhilfe wie Heilpädagog*innen leisten Großartiges in ihrem beruflichen Alltag. Ihre Kompetenzen sind von zentraler Bedeutung, damit Menschen mit Assistenzbedarfen ihre Teilhabewünsche und -rechte realisieren können. Sie sorgen jeden Tag dafür, dass die UN-BRK sowie das Bundesteilhabegesetz in Deutschland umgesetzt wird. Heilerziehungspfleger*innen erhalten in den ersten beiden Jahren keine Ausbildungsvergütung, an Fachschulen in privater Hand zahlen sie sogar Schuldgeld. Die Fachhochschulen refinanzieren damit bundesweit– neben der staatlichen Förderung – ihre Leistungen. Dadurch wird jungen Menschen die Entscheidung, eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger zu beginnen, erschwert. Auch wenn Schulen für Heilerziehungspflege ihre Auszubildenden häufig durch Beratung unterstützen oder auch Teilzeitausbildungen anbieten, so kann deutlich mehr getan werden, um möglichst vielen Menschen die Berufswahl zu erleichtern. Wir fordern Bund und Länder auf, eine Lösung für eine bundeseinheitlich kostenfreie Ausbildung zu finden. Dafür müssen die Schulen verlässlich und auskömmlich refinanziert werden. Außerdem sollte jede*r HEP-Schüler*in in Deutschland kostenfreie Lehrmittel inklusive Laptop und ein kostenloses Monats- beziehungsweise Jahrestickets für den öffentlichen Nahverkehr erhalten.

Sie sprechen viele Bereich an, die verbessert werden müssen. Realistisch betrachtet: Welche drei, glauben Sie, könnten wir bzw. die Politik am schnellsten umsetzen?

Heuerding: Gut vorstellbar ist, dass die Politik vor allem als Lehre aus Corona in die Digitalisierung investiert. Menschen mit Behinderungen und psychischer Erkrankung waren von fehlender digitaler Ausstattung und Kontaktverboten besonders betroffen. Genauso wie es einen Digitalpakt für Schulen gab, könnte es einen für die Menschen mit Behinderung und psychische Erkrankung geben. Im Bereich des inklusiven Wohnens könnten verschiedene Maßnahmen schnell umgesetzt werden. Die Bauplanung und Vergabe unter der Voraussetzung der Barrierefreiheit und der Kooperation mit einem gemeinnützigen Anbieter dürfte eine breite Zustimmung in Politik und Gesellschaft finden. Einfach wäre es für die neue Bundesregierung die Verbilligungsrechtlinie zu ändern, damit gemeinnützige Anbieter ebenso wie Körperschaften des öffentlichen Rechts bevorzugt Bundesimmobilien erwerben können. Eine öffentlichkeitswirksame Kampagne für den Beruf der Heilerziehungspfleger*innen dürfte ebenfalls schnell realisierbar sein. Auch der bundesweite Ausbau der medizinischen Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen kann gelingen, weil es eine entsprechende Rechtsgrundlage schon gibt.

Wie könnte man Ihre Forderungen am besten finanzieren?

Heuerding: Sinnvoll wäre eine deutliche Erhöhung der Ausgleichsabgabe, um eine verbesserte Teilhabe am Arbeitsleben zum Beispiel auch durch digitalen Kompetenzerwerb oder entsprechende digitale Ausstattung zu erreichen. Die Gesundheitsleistungen werden aus den Mitteln der Krankenversicherung finanziert. Zur Förderung des bezahlbaren, barrierefreien und inklusiven Wohnraums werden Bund und Länder Steuermittel zur Verfügung stellen müssen. Eine Vermögenssteuer oder die Erhöhung der Erbschaftssteuer kommt dafür in Betracht. Eine Steuersenkung erscheint daher unrealistisch.