9. April 2020: Gedenken an den 75. Todestag von Dietrich Bonhoeffer in Versöhnungskirche Dachau

Mit einer Gedenkveranstaltung hat die Evangelische Versöhnungskirche am 9. April 2020 in Dachau an den 75. Jahrestag der Ermordung von Dietrich Bonhoeffer erinnert. Bonhoeffer war als junger evangelischer Theologe in Berlin 1933 Mitbegründer der oppositionellen "Bekennenden Kirche" und beteiligte sich ab 1940 aktiv am konspirativen politischen Widerstand gegen das NS-Regime. Mit anderen konnte er noch im Herbst 1942 vierzehn vom Holocaust bedrohten Menschen zur Flucht in die Schweiz verhelfen.

Erinnerung an Dietrich Bonhoeffer und Georg Elser

Die Evangelische Versöhnungskirche auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Dachau gedachte zugleich an Georg Elser (1903-1945), der am 9. April 1945 im KZ Dachau ermordet wurde. Elser war ein Schreiner von der Schwäbischen Alb und wählte in der Weimarer Republik als klassenbewusster Arbeiter die KPD. Als die NS-Propaganda im Herbst 1938 die deutsche Bevölkerung auf den nahen Kriegsbeginn einstimmte, fasste er den Entschluss zum Attentat auf Hitler, das dann am 8. November 1939 im Münchner Bürgerbräukeller knapp scheiterte.

Andacht zum Gedenken mit Sophie Aeckerle

Die 25-jährige studierte Sängerin Sophie Aeckerle brachte Bonhoeffers Gedicht "Von guten Mächten wunderbar geborgen" in der Vertonung von Siegfried Fietz zu Gehör. Bonhoeffer schrieb das Gedicht Ende 1944 in Gestapo-Haft für seine junge Verlobte Maria von Wedemeyer. Aeckerle trug auch das Vaterunser in einer gregorianischen Vertonung vor. Im Sommer und Herbst 1939 habe Elser in München häufig Kirchen aufgesucht, um dort ein Vaterunser zu beten.

Die Mordtaten an Dietrich Bonhoeffer und Georg Elser am 9. April 1945 seien Teil einer letzten Racheaktion Hitlers, erklärte Mensing in seiner Andacht. Sie und andere Widerstandskämpfer sollten auf keinen Fall ihre Befreiung durch die Alliierten erleben und am Neuaufbau eines nach-nationalsozialistischen Deutschlands mitwirken.

Gedenkgottesdienst in KZ-Gedenkstätte Dachau

Mensing entzündete bei dem kurzen Gedenkgottesdienst im Wechsel mit Sophie Aeckerles Gesang für die sieben Menschen Kerzen, die am 9. April 1945 in Bayern dieser Mordaktion zum Opfer fielen.

Wegen des Veranstaltungsverbotes in der Corona-Pandemie und der Gesamtschließung der KZ-Gedenkstätte Dachau nahmen an der Gedenkfeier nur die Mitwirkenden teil.