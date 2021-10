ConSozial 2021: Das bietet die Messe in Nürnberg

Wo und wann findet die ConSozial statt?

Das Messezentrum Nürnberg lädt am Mittwoch, den 10. November, und Donnerstag, den 11. November, zur ConSozial 2021 ein. Am ersten Tag öffnet sie von 9 bis 17:30 Uhr, am zweiten von 9 bis 16:30 Uhr.

Was passiert auf der ConSozial 2021?

Bei der Kongressmesse haben Akteur*innen aus dem Sozialsektor - 2019 waren es 6.300 - die Möglichkeit, einen Einblick in Trends zu bekommen, die für die soziale Arbeit, Sozialpolitik, das Sozialwesen und öffentlichen Verbände sowie Einrichtungen relevant sind. Die Aussteller*innen zeigen Produkte, mit denen sie hoffen, die Arbeit in der sozialen Branche erleichtern zu können.

Außerdem werden im Rahmen der ConSozial der Managementpreis, der Wissenschaftspreis, der Soziale Innovationspreis sowie der Lagois-Fotopreis des Evangelischen Presseverbands für Bayern vergeben.

Verleihung des Lagois-Fotopreises 2021

Am Mittwoch, den 10. November, geben die Veranstalter*innen des Lagois-Fotowettbewerbs 2021 auf der ConSozial die diesjährigen Gewinner*innen bekannt. Los geht es um 16:00 Uhr. Im Anschluss an die Preisverleihung eröffnet in Halle 4A an den Ständen 511 und 312 die Wanderausstellung des Lagois-Fotowettbewerbs, die aus ausgewählten Wettbewerbsbeiträgen entstanden ist.

