Contergan-Geschädigter Christian Knabe: "Durch Contergan sind die Menschen darauf aufmerksam geworden, dass Kinder auch ein Recht auf Leben haben"

Die Contergan-Affäre gilt als folgenschwerster Arzneimittelskandal in der Geschichte der Bundesrepublik. Vor 60 Jahren, am 26. November 1961, wurde der Skandal bekannt. Das Schlaf- und Beruhigungsmittel Contergan der Firma Grünenthal war von 1957 bis 1961 auf dem Markt. Der Wirkstoff Thalidomid hatte fatale Folgen für die Entwicklung von Embryos: Schwangere, die das rezeptfrei erhältliche Mittel auch gegen Übelkeit einnahmen, brachten Kinder mit schweren Missbildungen an Armen und Beinen zur Welt.

Der Münchner Künstler und Fotograf Christian Knabe ist einer der Contergan-Geschädigten. Wir haben mit ihm über seinen persönlichen Umgang mit der Situation, die Verantwortung von Staat und Gesellschaft sowie seine Kritik am Verband der Contergan-Geschädigten gesprochen.

Wie war das, als Contergan-Geschädigter aufzuwachsen?

Christian Knabe: Als Kind wusste ich überhaupt nicht, was das sein sollte. Ich wusste nur, ich werde zu einer komischen Einrichtung geschickt, im Zentrum von München.

Wie alt waren Sie da?

Knabe: Zweieinhalb oder zwei. Ich konnte noch nicht laufen. Das habe ich erst später gelernt, weil mir die Arme für die Balance gefehlt haben. Deswegen kann ich mich daran erinnern. Und in der Einrichtung waren dann auch andere Kinder. Das war irgendwie komisch, man könnte das als Soldaten-Training bezeichnen. Ich sollte als Allererstes irgendeine Sprossen-Wand hochklettern. Ich habe mich geweigert.

Was war der Zweck dieser Einrichtung?

Knabe: Wir wurden trainiert. Uns wurde erzählt, wir wären schwach. Uns wurde erzählt, wir könnten nicht balancieren. Wir hätten Probleme mit dem Gleichgewicht, und was wir nicht noch alles für Probleme hätten. Das meiste war erstunken und erlogen oder schlecht hingeguckt.

"Durch Contergan sind die Menschen darauf aufmerksam geworden, dass Kinder auch Menschen sind, dass sie ein Recht auf Leben haben."

Die Gesellschaft war also nicht in der Lage, mit den durch den Contergan-Skandal Geschädigten umzugehen?

Knabe: Die Leute damals waren völlig durcheinander. Und wir mussten das ausbaden. Es wurde etwas erfunden, was heute selbstverständlich ist: Frühförderung. Durch Contergan sind die Menschen darauf aufmerksam geworden, dass Kinder auch Menschen sind, dass sie ein Recht auf Leben haben. Ich habe noch erlebt, wie mich mein Grundschullehrer in der vierten Klasse mit Absicht durchfallen ließ, als es ums Gymnasium ging. Und als ich mich beschwert habe, hat er gesagt: So einer wie du braucht doch nicht aufs Gymnasium zu gehen. In der Zeitschrift ‚Das behinderte Kind‘ stand, Contergan-Kinder werden mit Erreichen der Pubertät sterben. Wenn sie das nicht tun, sind die meisten steril oder impotent. Wenn sie doch irgendwie Kinder zeugen werden, dann werden die auch behindert sein. Und wenn sie nicht behindert sind, werden die Kinder einen psychischen Schock bekommen, wenn sie ihre Eltern sehen. So sind wir aufgewachsen.

Wie haben Sie auf solche Erfahrungen reagiert? Mit Rückzug?

Knabe: Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, und da kann man sich nicht verstecken. Ich war im Fußballverein, zum Beispiel. Ich habe mit den anderen Kindern gerauft. Ich war auf einer ganz normalen Grundschule, auf einem ganz normalen Gymnasium bis zur Zehnten. Ich würde gerne sagen, vorzeitig wegen guter Führung entlassen, aber ich bin gegangen, bevor man mich rausgeschmissen hat.

Warum rausgeschmissen?

Knabe: Ich konnte nicht mehr. Ich hatte einen Vater, der immer geschimpft hat, weil ich ihm nie genügt habe. Dabei war er selber ein Versager, der Arme. Jedenfalls hatte ich keinen Rückhalt zuhause. Und dann bin ich Grafiker geworden.