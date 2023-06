Der 22-jährige Student Malte Scholz ist neuer Vorsitzender der Evangelischen Jugend in Bayern (EJB). Der junge Mann aus dem Dekanat Neustadt an der Aisch wurde am Wochenende von der Landesjugendkammer in Heilsbronn (Kreis Ansbach) zum Nachfolger von Katrin Vogelmann gewählt, wie die EJB am Montag mitteilte. Vogelmann hatte nicht mehr kandidiert. Scholz' Stellvertreterin wurde die 22-jährige Annabel Baumgardt aus dem Dekanat Altdorf. Die Landesjugendkammer ist das höchste Gremium der EJB.

Der neue Vorsitzende sagte, die Evangelische Jugend müsse beim Thema Klimaschutz eine starke Stimme sein und sich noch mehr in die politische Diskussion einbringen. "Es muss endlich etwas im Kampf gegen den Klimawandel geschehen", sagte er laut Mitteilung. Um "diese eine wunderbare Schöpfung" zu bewahren, sei "auch von uns mehr Einsatz für den Klimaschutz" nötig, forderte er von der Landesjugendkammer:

"Wir sind junge Menschen und wollen Veränderungen." Man müsse "sogar oft unbequem sein", um dies zu erreichen.

Scholz war in den vergangenen beiden Jahren bereits stellvertretender EJB-Vorsitzender, seit fünf Jahren ist er Mitglied der Landesjugendkammer. Aktuell studiert er Soziale Arbeit. Seine neue Stellvertreterin Baumgardt studiert Musik und bewegungsorientierte Soziale Arbeit.