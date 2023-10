In diesen Tagen, in denen die Gewalt im Nahen Osten immer weiter eskaliert und tausende unschuldige Menschen sterben müssen, ruft der Verein Father's House for all Nations e.V. Menschen quer über alle Grenzen hinweg zum Gebet um den Frieden auf.

Das Gebet bezieht sich sowohl auf Israel als auch auf die palästinensischen Gebiete und soll Solidarität mit allen Opfern sowie Mitgefühl mit der leidenden Bevölkerung auf beiden Seiten zeigen. Zudem soll es ein Zeichen der Versöhnung, des Glaubens und der Hoffnung setzen.

Auch Ukraine und Berg-Karabach nicht vergessen

Die Organisation betont zudem, dass die Kriege in der Ukraine, in Berg-Karabach (Armenien) und an anderen Orten der Welt natürlich nicht vergessen werden.

Das gemeinsame Gebet kann am Mittwoch, den 18. Oktober 2023 von 20 Uhr bis 21 Uhr live auf Youtube gestreamt werden.

Unter anderen nehmen das Missionswerk WeltBeweger, der CVJM Frankfurt und die Evangelische Stadtmission Hamburg-Bramfeld an der Aktion teil. Weitere Informationen zum "Gebet für den Frieden im Heiligen Land" findet ihr hier.