TV-Tipp: Freiheit ist der Augenblick

Sie sind auf der Suche nach Freiheit. Dafür folgen sie ihrem Herzen und geben viele Sicherheiten auf: ihren festen Wohnsitz, ihre Festanstellung und feste Strukturen. Alles für sie das Gegenteil von Freiheit. Doch sie sind keine Aussteiger, sondern begreifen sich als Einsteiger in ein anderes, freieres Leben, so wie Christan Seebauer:

"Ich lebe mein Leben, so wie ich es will. Ich gebe meinen Job auf und ich gebe meine Sicherheit auf. Aber Sicherheit ist eben auch so ein bisschen das Gegenteil von Freiheit."