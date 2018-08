Nürnbergerin kämpft gegen Plastikmüll im Ozean

Die Meere werden als Müllkippe benutzt. Ist das jetzt ein Trend, weil wir mehr Müll haben, weil wir jetzt Plastik haben? Früher hat man auch immer alles ins Meer geschmissen.

Mäusbacher: Ja, der Plastikmüll hat drastisch zugenommen. Seit 2005 geht er stark nach oben auch in Entwicklungsländern oder Ländern, die einen großen Aufschwung erleben wie China. Das ist ein großes Problem, denn dort wird unser Plastikmüll produziert und dorthin schicken wir ihn auch wieder zurück. Aber Vieles landet auf dem Transportweg über Containerschiffe direkt im Meer, wird dort illegal entsorgt. Diese Länder - ob das China ist, Thailand oder Vietnam - laufen über mit unserem Müll.

Von welchem Umfang reden wir denn, eine Plastiktüte im Meer ist doch nicht das Problem, oder?

Mäusbacher: Es gibt eine erschreckend hohe Zahl. Jede Minute geht ungefähr eine LKW-Landung Müll ins Meer.

Und was sind die Folgen? Was passiert mit dem Plastik im Meer?

Mäusbacher: Das bleibt da die nächsten Jahrhunderte und es wird von den Fischen aufgenommen und gerät in unsere Nahrungskette. Aber auch die Muschel, der Filter der Meere, hat schon Plastik in sich.

Klingt so, als müsste man am System grundsätzlich was ändern - derzeit wird ja in Deutschland der Gelbe Sack verhandelt - und es geht überhaupt darum, dass Deutschland, obwohl wir uns als Recycling-Weltmeister führen, in Europa Müllmeister ist. Was müsste sich denn ändern?

Mäusbacher: Das Verbraucherverhalten müsste sich von Anfang an verändern. Das heißt: unverpackt einkaufen, Alternativen zu Polyester- und anderer Kunstfaserbekleidung suchen, und einfach weniger konsumieren. Unsere Familie kauft jetzt sehr viel weniger Dinge ein, wir nutzen die Dinge länger, geben sie weiter, kaufen Secondhand ein. Da kann man schon einen Beitrag leisten.

Für alle, die jetzt in Urlaub fahren oder daheim noch Urlaub haben: Was kann ich im Urlaub denn tun, wie kann man professioneller Beachcleaner werden?

Mäusbacher: Man kann, egal wo man hinfährt, im Urlaub oder in die Arbeit, seine eigene Trinkflasche von daheim mitnehmen. Und man sollte Müll, den man an den Strand mitnimmt, wieder nach Haus bringen und nicht dort in die kleinen Mülleimer stopft. Man kann auch selbst an einer Reinigungsaktion teilnehmen oder eine organisieren. Den herumfliegenden Müll einsammeln, egal, von wem er stammt.

Und Ihr nächster Urlaub, was passiert da?

Mäusbacher: Wir werden wieder an die Küste fahren, diesmal in die Niederlande. Dort finden ganz viele Beach-clean-up-Aktionen statt. Und dort hängen wir uns an einen ganz großen Clean-up mit dran. Wir opfern zwei Tage von unserem Urlaub. Das geht immer nur zwei Stunden am Tag. Man lernt tolle neue Leute kennen, auch Einheimische, und leistet einen wertvollen Beitrag.