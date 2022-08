Eigentlich eine schöne Idee, könnte man meinen. Doch in Italien versteht man da offenbar keinen Spaß – jedenfalls nicht alle. Neben Lob gab es auch viel Kritik in den sozialen Medien für die Aktion von Bernasconi.

Pfarrer entschuldigt sich in offenem Brief

Mittlerweile hat sich der Pfarrer in einem offenen Brief entschuldigt. Dieser ist auf der Seite seiner Gemeinde in Mailand zu lesen. Dort heißt es unter anderem:

"Es war absolut nicht meine Absicht, die Eucharistie zu trivialisieren oder sie für andere Botschaften jeglicher Art zu verwenden."

Es sei einfach ein Gottesdienst am Ende einer Woche mit den Jugendlichen gewesen, mit denen er gearbeitet und gefeiert habe. In diesem Kontext sei er davon ausgegangen, dass die Heiligkeit des Sakraments auch in der Einfachheit der Mittel (Badehose, Luftmatratze) gewahrt werde.

Er betont aber auch, das sei naiv von ihm gewesen.

"Die Symbole sind stark, das ist wahr, und sie sprechen, manchmal auf eine andere Weise, als wir es uns wünschen."

Pfarrer könnte zu Geldstrafe verurteilt werden

Inzwischen interessiert sich auch die italienische Staatsanwaltschaft für den Vorfall. Sie hat Bernasconi wegen "Verunglimpfung einer Religionsgemeinschaft" angeklagt. Dem Pfarrer drohen bis zu 6.000 Euro Geldstrafe.

Die Initiative des Staatsanwalts Giuseppe Capoccia geht angeblich auf die Analyse von Artikeln und Fotos zurück, die in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden.