So schön der Christbaum auch ist, irgendwann beginnt er, Nadeln zu verlieren und zu vertrocknen. Spätestens nach drei Wochen stellt sich häufig die Frage, wie und wo die Bäume entsorgt werden können.

1. Was geschieht mit entsorgten Weihnachtsbäumen?

In den meisten Städten und Kommunen ist es an einigen Tagen des neuen Jahres erlaubt, den Christbaum an einer Sammelstelle auf die Straße zu legen, wo er von der zuständigen Müllabfuhr abgeholt wird und zu Biomassebetrieben oder Müllverbrennungsanlagen gebracht wird. Dort werden die Bäume verbrannt und erzeugen so Strom und Wärme. Damit die Müllabfuhr den Weihnachtsbaum mitnehmen kann, muss er abgeschmückt und unzerkleinert am Straßenrand liegen, am besten schon am Vorabend des Abholtages, der im Abfallkalender vermerkt ist.

2. Kommunale Sammelstellen für Weihnachtsbäume

In einigen Städten, darunter auch in der Stadt München, gibt es den Abholservice nicht. Hier müssen Christbäume zu speziellen Sammelstellen oder auf den Recyclinghof gebracht werden. Den Internetseiten der städtischen Entsorgungsbetriebe können Sie entnehmen, wo sich die nächstgelegene Sammelstelle befindet.

3. Im lokalen Zoo abgeben

Einige Zoos, Förster und Pferdehöfe nehmen Weihnachtsbäume gerne an. Viele Tiere, darunter Elefanten, Ziegen und Kamele, freuen sich über ein bisschen Abwechslung im Futterplan, und stören sich nicht an den stacheligen Nadeln der Tannenbäume. Allerdings sollte dies vorab mit dem lokalen Tierpark abgesprochen werden, ob Bedarf besteht, denn diese erhalten häufig bereits nicht verkaufte Christbäume der Händler. Außerdem müssen die Bäume frei von Kerzenwachs und Schmuck sein, um die Tiere nicht zu gefährden.

4. Den Weihnachtsbaum im eigenen Garten kompostieren

Wer einen eigenen Garten mit Komposthaufen hat, kann den Baum auch behalten und selbst kompostieren. Bevor der Baum auf den Kompost gelegt wird, muss er zerkleinert oder gehäckselt werden. Die zerkleinerten Teile können dann zusammen mit Küchenabfällen in einen Kompostbehälter gegeben werden.

5. Vor dem Kompostieren wiederverwerten

Die Einzelteile des Baumes können vor der Kompostierung anderweitig verwendet werden. So können die Zweige zum Schutz der eigenen Beete vor der spätwinterlichen Kälte genutzt werden. Empfindliche Pflanzen können mit größeren Zweigen abgedeckt werden und so nicht nur vor nächtlichem Frost, sondern auch vor der starken Wintersonne.

Wer einen eigenen Kamin oder eine Feuerschale für den Garten hat, kann das Holz des Stammes als Brennholz verwenden. Um das Verbrennen zu erleichtern, muss das Holz jedoch gut durchgetrocknet sein.