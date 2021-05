Patrick de La Lanne wird neuer Finanzchef der Landeskirche

Die bayerische Landeskirche bekommt einen neuen Finanzchef: Der 59-jährige Patrick de La Lanne soll das Amt zum 1. August übernehmen und damit Nachfolger von Erich Theodor Barzen werden, wie die Landeskirche mitteilte.

Patrick de La Lanne wird Oberkirchenrat und Chef der Finanzabteilung

Der Berufungsausschuss der Landeskirche habe der Berufung de La Lannes zum Oberkirchenrat und Chef der Finanzabteilung im Landeskirchenamt in München zugestimmt, hieß es. De La Lanne ist in seiner bisherigen Heimat kirchlich engagiert.

Patrick de La Lanne war von 2006 bis 2014 Oberbürgermeister der Stadt Delmenhorst, zuvor war er Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung in Emden.

de La Lanne ist Synodaler der Oldenburgerischen Landeskirche

Seine Anwaltskanzlei in Emden beschäftigt sich den Angaben zufolge schwerpunktmäßig mit internationalem Immobilien- und Erbrecht. De La Lanne ist Synodaler der Oldenburgischen Landeskirche und sitzt dort im Rechts- und Verfassungsausschuss. Darüber hinaus ist er Mitglied im Gemeindekirchenrat Delmenhorst.

Synodalpräsidentin Annekathrin Preidel sagte als Vorsitzende des Berufungsausschusses, die bayerische Landeskirche habe mit de La Lanne "eine teamorientierte Führungspersönlichkeit" gewonnen.

de La Lanne bringt große Erfahrung im Bereich Finanzen und Kommunikation mit

Neben seiner Expertise in Wirtschaft, Politik und Verwaltung bringe er ausgewiesene Erfahrung in der Immobilienverwaltung mit. Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm sagte, de La Lanne habe große Erfahrung im Bereich Finanzen und Kommunikation.

De La Lanne wurde am 10. Februar 1962 in San Francisco geboren, er ist verheiratet und hat drei Kinder. 2013 trat er - noch während seiner letzten Oberbürgermeister-Amtszeit - nach mehr als drei Jahrzehnten aus der SPD aus, für die er auch ein Mal die Oberbürgermeisterwahl in Delmenhorst gewonnen hatte. Hintergrund dafür waren offenbar parteiinterne Querelen rund um die Kür des OB-Kandidaten für die Kommunalwahl im Jahr 2014.