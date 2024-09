Gerade vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und im Gaza-Streifen sind Bemühungen um Frieden und ein friedvolles Miteinander unabdingbar. Friedensproteste oder Friedensgottesdienste sind dabei ein gutes Mittel, Solidarität zu zeigen und Menschen Unterstützung zu zusichern. Dabei sieht man nicht selten ein Friedenssymbol auf Flyern oder Schildern. Eines davon ist die Pace-Fahne.

Biblische Wurzeln der Pace-Fahne

Die Pace-Fahne ist eine Form der Regenbogenfahne und steht für die internationale Friedensbewegung.

Der Regenbogen als Friedenssymbol hat seinen Ursprung in der Bibel. Im Buch Genesis lässt Gott eine Sintflut über der Erde los. Der Regenbogen, der daraufhin erscheint, ist Symbol dafür, dass auf der Erde Platz für alle Geschöpfe ist und kündigt Frieden zwischen ihnen an.

"Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen." (Gen 9,12)

Der Regenbogen wird so zum Symbol eines Versprechens zwischen Gott und den Menschen, aber auch unter den Menschen untereinander.

Die Pace-Flagge greift diese Beziehung der Menschen untereinander auf.

Italienische Ursprünge der Pace-Flagge

Seit 1961 ist die Pace-Flagge bekannt. Sie besteht aus den sieben Farben der Regenbogenfahne und startet mit Indigo. "Pace" ist italienisch und bedeutet Frieden.

Das Motiv der Pace-Flagge wurde von Aldo Capitini entworfen. Mit der "Bandiera della Pace" startete den Friedensmarsch am 24. September 1961 in Perugia und endete in Assisi. Mit diesem Event wurde die Flagge zum Symbol für die italienische Friedensbewegung.

Internationale Berühmtheit

Nach 2003 wurde die Flagge auch zum Symbol des Protestes gegen den Irak-Krieg. Menschen hängten die Pace-Fahne von ihren Balkonen mit dem Schriftzug: "Pace da tutti i balconi" - was soviel bedeutet wie "Ruhe von allen Balkonen". Bald darauf sah man sie auch in ganz Europa als ein zentrales Motiv gegen den Irak-Krieg sowie der Nato-Gegner.