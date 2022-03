Am Sonntag (27. März) werden wieder die Uhren vorgestellt, das heißt: eine Stunde weniger schlafen. Einigen Menschen macht das aber zu schaffen - vor allem denjenigen, die schon mit Schlafproblemen zu kämpfen haben. Margret Ziegler, Oberärztin und Leiterin der Kinderstation am kbo-Kinderzentrum München, erzählt im Gespräch mit dem Sonntagsblatt was guten Schlaf ausmacht, wie es überhaupt zu Schlafproblemen kommt - und auf was man bei Kindern achten sollte.

"Bei Kindern kann schwerer Schlafmangel die Entwicklung beeinträchtigen."

Frau Ziegler, warum ist guter Schlaf eigentlich so wichtig?

Margret Ziegler: Unser Gehirn braucht den Schlaf, um sich zu regenerieren und sich zu erholen. Für das Gehirn sind Ruhephasen ein Muss. Auch Schlaftiefe, Schlafrhythmus und Schlafbedarf werden von unserem Gehirn gesteuert und verändern sich im Laufe des Lebens.

Wenn wir zu wenig schlafen, sind wir müde und können uns schlechter konzentrieren. Auch körperliche Auswirkungen können Folgen von länger dauerndem Schlafmangel sein. Bei Kindern kann schwerer Schlafmangel die Entwicklung beeinträchtigen. Manche Kinder wirken auch sehr unruhig und unzufrieden, wenn sie übermüdet sind.

Wie läuft denn der Schlaf überhaupt ab? Am Morgen erinnert man sich ja kaum noch, was nachts alles so passiert ist...

Ziegler: In der Regel beginnt unser Schlaf mit einer Tiefschlafphase, bevor wir alle ein bis zwei Stunden aufwachen bis in die Morgenstunden, in denen dann die Traumschlafphasen häufiger werden. Man spricht auch von der Wächterfunktion, da wir im Schlaf quasi immer wieder kurz checken, ob um uns herum alles in Ordnung ist. Es ist wichtig, zu wissen, dass es ganz normal ist, nachts aufzuwachen - bei uns Erwachsenen ebenso wie bei Babys und Kindern. Wenn wir weniger als drei Minuten nachts wach sind, können wir uns am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern.

"Manchmal setzen wir uns auch selbst unter Druck."

Jeder hat schon einmal "schlecht geschlafen" - aber woher kommt das eigentlich?

Ziegler: Äußerliche Stressfaktoren oder seelische Belastungen können unseren Schlaf beeinträchtigen. Manchmal setzen wir uns auch selbst unter Druck und können dann am Abend oder in der Nacht nicht zur Ruhe finden. Wenn wir zum Beispiel einschlafen wollen, weil der Wecker bereits um 6 Uhr klingelt und wir wissen, wenn wir jetzt nicht einschlafen, sind wir nicht fit am nächsten Tag.

Ab wann sind Schlafprobleme nicht mehr nur lästig, sondern auch medizinisch besorgniserregend?

Ziegler: Es gibt Erwachsene und Kinder mit schwerwiegenden Schlafproblemen. Diese sollten in Schlaflaboren medizinisch abgeklärt werden. Zum Beispiel können schwerwiegende Atemprobleme, unter anderem Schnarchen, auch zu massiven Schlafproblemen führen.