Wie kamen Sie auf die Idee, Retla ins Leben zu rufen?

Judith Prem: Es gab bisher in Deutschland keine Hilfsorganisation, die sich um ältere Menschen gekümmert hat. Es gibt viele Hilfsorganisationen für Kinder in Not, für Menschen mit Behinderungen, für Menschen mit besonderen Krankheiten. Aber keine wie für ältere Menschen. Das Thema wird in unserer Gesellschaft sowieso sehr stiefmütterlich behandelt. Dabei sprechen wir inzwischen, wenn wir vom Alter sprechen, von einer Lebensphase von 20 bis 30 Jahren. Das ist eine relativ lange Lebensphase, die es auch zu gestalten gilt. Mit den steigenden Lebenserwartungen ändern sich aber auch die Bedürfnisse für den Einzelnen und für die Gesellschaft.

"Jeder hat Angst vor dem Alter, deswegen will man sich damit nicht so richtig befassen."

Sie haben also Pionierarbeit geleistet?

Prem: Retla als die erste übergeordnete Organisation in Deutschland, die sich dem Thema Alter in unserer Gesellschaft und den Seniorinnen und Senioren widmet. Zum einen sammeln wir Gelder, um damit Projekte zu unterstützen, zum anderen initiieren wir selbst Projekte, wo wir Bedarf sehen. Und außerdem wollen wir das ganze Thema auch gesellschaftspolitisch bespielen, Impulse geben. Jeder hat Angst vor dem Alter, deswegen will man sich damit nicht so richtig befassen. Wir wollen aber einfach auch durch unsere Arbeit zeigen, dass das Alter durchaus auch etwas Schönes sein kann, dass man gestalten kann. Wir wollen Lust auf das Alter machen, Mut zum Alter, auch zum Altern machen.

Eines der von Ihnen selbst initiierten Projekte sind die "Telefon-Engel", mit der Sie Senior*innen helfen wollen, die unter Einsamkeit leiden. Wie kam das zustande?

Prem: Das hängt damit zusammen, dass wir letztes Jahr erste Projekte hatten, die wir umsetzen wollten, zusammen mit einer großen Stiftung. Dann kam Corona, die Welt befand sich im Ausnahmezustand, und auch unser junges Arbeitsleben stand letztendlich über Nacht still, weil alle diese Projekte nicht mehr durchführbar waren. Ich lag morgens im Bett, meine Tochter konnte nicht mehr in die Schule gehen, mein Mann musste in Quarantäne – und ich dachte mir, es kann nicht sein, dass wir jetzt den Verein gegründet haben und Projekte für die Zielgruppe, die am stärksten von Corona betroffen ist, sind nicht mehr möglich. Beim Familienfrühstück kamen wir dann sehr schnell auf das Telefon als das einzige sichere Medium, um mit den älteren Menschen in Kontakt zu bleiben. Das war am Wochenende, am Montag habe ich das Projekt beim Sozialreferat der Landeshauptstadt München vorgeschlagen und bekam dann am Abend die Rückmeldung: Wir wollen es unbedingt machen.

"Wir bieten Menschen ab 60 mit Einsamkeitsgefühlen feste Telefonpartner an, die dann regelmäßig mit ihnen telefonieren und in Kontakt bleiben."

Telefonseelsorge gibt es ja schon länger. Was genau ist das Neue an Ihrem Projekt?

Prem: Wir wollten etwas anderes anbieten als die bestehenden Telefon-Angebote: Gespräche gegen die Einsamkeit, Alltagsgespräche führen und dabei Struktur in den Alltag bringen. Wir bieten Menschen ab 60 mit Einsamkeitsgefühlen feste Telefonpartner an, die dann regelmäßig mit ihnen telefonieren und in Kontakt bleiben.

War es nicht schwierig, das in Pandemie-Zeiten zu organisieren?

Prem: Tatsächlich haben wir erst mal Helfer geworben, weil wir natürlich nicht wollten, dass Senioren anrufen und dann haben wir niemanden, der dann mit ihnen telefonieren kann. Zum Glück haben wir relativ schnell welche gefunden, weil natürlich alle von Corona betroffen und im Homeoffice oder in Kurzarbeit waren.