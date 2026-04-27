Soll Gott sprechen, so musst du schweigen; soll Gott eingehen, so müssen alle Dinge ihm den Platz räumen." Oder: "Du sollst dieses tiefe Schweigen oft und oft in dir haben und es in dir zu einer Gewohnheit werden lassen, sodass es durch Gewohnheit ein fester Besitz in dir werde." Was nach Buddhismus oder Zen-Zitaten klingt, ist doch von einem mittelalterlichen deutschen Mystiker: Johannes Tauler.

Martin Luther zog diesen Mystiker aus Straßburg als "deutschen Kirchenvater" anderen Kirchenlehrern wie Thomas von Aquin oder Bonaventura ganz klar vor. Er und viele andere Reformatoren wie Andreas Bodenstein ("Karlstadt",1486-1541) oder Thomas Müntzer (1489-1525) waren leidenschaftliche Tauler-Leser.