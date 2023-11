Was für eine krasse Geschichte. Da soll mal noch einer sagen, Jesus-Nachfolge wäre was fürs bequeme Fußbett weichgeschwitzter Birkenstocksandalen. Es lohnt sich, die Reisebeschreibung nach Gerasa im Kapitel davor zu lesen: Erst werden die Jünger auf dem See Genezareth seelisch und körperlich seekrank, weil der eingenickte Meister sie ihrem Schicksal zu überlassen scheint und sie fürchten müssen, in den sturmgepeitschten Wellen zu ertrinken.

Dann zeigt sich Jesus als jemand, dem nicht nur die metaphorischen Stürme, also das Wogen und Toben, die Angst und das Arge im seelischen Inneren gehorchen müssen – sondern auch die Naturgewalten: Wasser, Wellen, selbst Wirbelwinde. Und schließlich bringt sie die turbulente Überfahrt in eine gottlos wüste Gegend. Wortwörtlich. Denn die Region um Gerasa liegt in der "Dekapolis", einer Gegend, die ganz und gar von den mit Haut und Haaren heidnischen Römern regiert wird und in die sich ein frommer Jude besser nicht verirrt. Jesus und seine Jünger landen dort wieder, wo sie nicht hingehören. Der Heilige Israels betritt unheiligen Boden. Und die zerzausten Jünger, die sowieso schon völlig durch den Wind sind – finden sich jetzt auch noch "out of Juda" wieder. Dennoch – sie sind am Leben. Sie sind körperlich wohlbehalten angekommen. Puh. Schwein gehabt! Aber es geht augenblicklich weiter. Es bleibt keine Zeit, den Puls runterkommen zu lassen. Denn nun werden sie unfreiwillig Zeugen des Kampfs zwischen Himmel und Hölle.

Ein Spiegel derer, die diese Geschichte erleben, oder sie hören

Ein Mann, nackt, wund, ungewaschen, außer Rand und Band, rennt ohne Hemd und ohne Hose mit aufgerissenem Rachen und verdrehten Augen auf die verstrubbelte Jesus-Gruppe zu und schreit. Schreit wie am Spieß – und kreischt mit seinem Brüllen gleich den glühenden Kern dieser Begegnung ins Rampenlicht. Aber Moment noch, bitte.