In meiner Gemeinschaft, der Communität Christusbruderschaft Selbitz, bin ich für die Tontechnik zuständig. Von der Schaltzentrale auf der Empore in unserer Kapelle werden all unsere Häuser sowie das Internet mit Bild und Ton versorgt. So kann eine größere Gemeinde vor Ort, aber auch die ganze Welt mit uns Gottesdienst feiern.

Oft sage ich, dass der Platz in der Technik der beste Platz in der ganzen Kapelle sei, denn: Wer auf der Empore sitzt, hat immer alles im Blick. Manches Mal ertappe ich mich beim Technikdienst dabei, dass mein Blick über meine Schwestern schweift – und ich sehe sie dann in all ihrer Unterschiedlichkeit: im Singen, im Beten, im Lachen, im Hinhören.

Alle sind verbunden in einer starken Gemeinschaft

So unterschiedlich sind sie, aber zugleich sind sie alle verbunden im Gottesdienst, im Gebet, in der Gemeinschaft. Und das ist eine starke Gemeinschaft.