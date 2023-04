Hintersinnige Ausstellung: Behütet im Glauben – und in der Kunst

"Gott behütet uns": Gerhild Wächter nimmt das wörtlich. In der Andreaskirche in Weißenburg stellt die Künstlerin ab dem 22. April bis zu den Kunsttagen in der Stadt Anfang Oktober besondere Hüte aus, die den Segen Gottes symbolisieren sollen.