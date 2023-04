Ich muss etwa 12 Jahre alt gewesen sein, als ich zum ersten und einzigen Mal auf einer Gemeindefreizeit mit dabei war. Ich weiß noch genau, dass ich damals alleine mitgefahren bin und obwohl ich ohnehin ein sehr gutes bildliches Erinnerungsvermögen habe, kann ich mich irgendwie noch besonders gut an diese Jugendherberge dort erinnern.

Ich weiß noch, wie man durch so ein Waldstück zum Parkplatz fahren und von dort aus noch einige Schritte weiter laufen musste. Ich kann mich an die kleinen Zimmerchen erinnern, an die Flure, die Wandfarben, den großen Saal, in denen die gemeinsamen Veranstaltungen stattfanden. Ich sehe das alles noch so vor meinem inneren Auge. Was genau wir dort gemacht haben, worum es inhaltlich ging, wer referiert hat – ich hab keine Ahnung mehr.

Aber in diesen Tagen passiert mir etwas zum ersten Mal im Leben. Eine Frau aus meiner damaligen Gemeinde kam auf mich zu und hatte einen Eindruck für mich. Einen Bibelvers:

Psalm 1 Vers 3. "(ER) So ein Mensch ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt; alles, was er tut, gelingt." (ELB)

Hm. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht besonders berührt oder beeindruckt gewesen bin.

Psalm 1, Vers. Wow, dachte ich mir, da ist aber jemand weit gekommen beim Durchblättern der Psalme, das war ehrlich gesagt mein Gedanke. Und obwohl ich diese Begegnung in diesem Moment nicht einordnen oder wertschätzen konnte, blieb sie mir eben doch im Gedächtnis. So sehr, dass ich noch über ein Jahrzehnt später weiß, wer diese Frau gewesen ist und sie vor ein paar Jahren mal angerufen habe.