Wollte sie sich wirklich nur vor der Nachtruhe waschen – oder plante sie, den König im gegenüberliegenden Palast mit ihren Reizen kirre zu machen? Fest steht: König David beobachtete sie beim abendlichen Schlendern auf dem Balkon. Er erkundigte sich, wer denn diese fremde Frau "von sehr schöner Gestalt" sei. Die Frau von Uria, einem seiner Soldaten, erfährt er. Wenig später klopfen Boten an ihre Tür – der König wolle sie kennenlernen, sie möge doch bitte mitkommen. Batseba willigt ein und folgt den Boten, die sie in die königlichen Privatgemächer führen. Dort "wohnte er ihr bei", beschreibt die Bibel etwas spröde, was nun geschah.

Der König und die Unbekannte – war es Liebe, die die beiden im Bett landen ließ? Oder war es königliche Macht, die David auf Batseba ausübte? Batseba jedenfalls kehrte nach diesem mehr oder weniger glücklichen königlichen One-Night-Stand in ihr Haus zurück.