Über Jesajas Leben ist nur wenig überliefert. Das nach ihm benannte Buch wurde im Laufe der Zeit stark überarbeitet und von Jesajas Schülern und Nachfolgern ergänzt. Jesajas Botschaft aber hat bis heute nichts an Intensität verloren. "Gott rettet", so lautet sein Name übersetzt. Und tatsächlich wurde er nicht müde, den Menschen diese Botschaft zu vermitteln – selbst, wenn er dabei oft auf taube Ohren stieß.

Jesaja lebte in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts v. Chr. in Jerusalem. Vorgestellt wird er als Sohn des Amoz. Spätere Überlieferungen sprechen davon, dass sein Vater aus einer Königsfamilie stammte. Fest steht: Jesaja stand in engem Kontakt zu den vier Königen, deren Regierungszeit er erlebte. Das lässt zumindest vermuten, dass er einer angesehenen Familie entstammte und eine gute Ausbildung erhielt.