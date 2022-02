Viele Gespräche geführt

Viele Gespräche hat sie auch mit ihrer Kollegin Anzhela Korzhova geführt, die selbst aus der Ukraine geflüchtet ist. Sie hat die Worte des Gottesdienstes übersetzt. "Je mehr Sprachen man spricht, umso besser für die Kommunikation unter den Menschen", erklärt sie. In den besetzten Gebieten in der Ukraine hätten die Menschen ukrainisch und russisch gesprochen und sich untereinander verstanden. Dass es hier Konflikte gegeben habe, sei nicht wahr, sagt Korzhova.

"Das ist nur ein Vorwand von Putin."

Kurz vor dem Gottesdienst hat sie erfahren, dass ihre Schwester, die in Kherson lebt, 70 Kilometer von der Krim entfernt, mit den Kindern zur Nachbarin in den Keller geflohen ist. Anzhela Korzhovas Stimme bricht, als sie das berichtet.

"Das ist so furchtbar", seufzt sie, "denn wer kann etwas machen gegen den verrückten Mann?"

Die kleine Gruppe vor der Kirche löst sich auf. Jeder hat sich schon im Gottesdienst eine Schleife in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb an den Mantel geheftet. Die tragen sie nun weiter in die Nürnberger Innenstadt zur Solidaritätskundgebung, auch spontan vorbereitet von Parteien und Gewerkschaften. Dort versammeln sich 3.000 Menschen. Am Samstag ist wieder Friedens-Gottesdienst - diesmal in der größten Nürnberger Kirche in St. Lorenz mit der Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern. Aussiedler-Seelsorgerin Arnold ist wieder dabei.