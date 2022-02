Martin Tontsch ist Pfarrer und Referent für konstruktive Konfliktbearbeitung. Er arbeitet für die landeskirchliche Arbeitsstelle kokon für konstruktive Konfliktbearbeitung. Im Interview erklärt er, warum er den Wunsch der Ukraine nach einer NATO-Mitgliedschaft zwar nachvollziehen kann, aber sehr kritisch sieht, was es aus seiner Sicht braucht, um die Logik der Eskalation zu durchbrechen – und was langfristig zu einem nachhaltigen Frieden führen könnte.

Viele Beobachter gehen davon aus, dass die Eskalation des Krieges in der Ukraine jetzt nicht mehr zu stoppen ist. Wie sehen Sie das?

Martin Tontsch: Eskalation ist ein ganz wichtiger Begriff für einen differenzierten Umgang mit Konflikten. Das Modell der neun Eskalationsstufen nach Friedrich Glasl macht deutlich: Es kann immer schlimmer werden. Die Eskalation ist erst dann zu Ende, wenn alle tot sind. Es ist ganz wichtig, sich klar zu machen: Auch in Situationen, in denen geschossen wird, in denen Menschen sterben, kann die Situation noch schlimmer werden. Insofern geht es um die Frage, wie weit man es eskalieren lässt und was es braucht, um mittelfristig zu einer Deeskalation und langfristig zu einem nachhaltigen Frieden zu kommen.

Und was braucht es dafür?

Tontsch: Wir müssen weg von der Frage, ob man für oder gegen Russland ist. Ein solch polarisierendes Denken ist der Anfang von Eskalation. In Russland herrscht eine korrupte Autokratie, in der Menschen, die ihre Meinung frei sagen, um ihr Leben fürchten müssen. Für so ein politisches System bin ich nicht und ich glaube kaum jemand aus der Friedensszene. Aber Russland ist das größte Land der Erde und direkter Nachbar Europas. Und es ist ein Land mit einer besonderen kulturellen Tradition, die wir nicht einfach ändern können.

Was meinen Sie damit?

Tontsch: Wenn wir zu einem nachhaltigen Frieden mit Russland kommen wollen, dann müssen wir sehen, wie wir unsere Interessen und Werte zusammenbringen mit denen dieses Nachbarlandes. Und dazu helfen auch Perspektivwechsel.

Inwiefern?

Tontsch: Wenn ich Russe wäre, dann sähe ich ungern Panzer der NATO an den Grenzen meines Landes stehen. Und ich hätte nach dem NATO-Beschluss von 2008 Sorge, dass dies der Fall wäre, sobald sich die Lage dauerhaft entspannt. Denn dann würde ja das Aufnahmehindernis wegfallen, dass die Ukraine keinen Sicherheitsbeitrag zur NATO leistet. Das ist eine fatale Anreizstruktur.

Einen NATO-Beitritt der Ukraine hielten Sie also für falsch?

Tontsch: Die Ukraine hat kurzfristig keine Chance, in die NATO aufgenommen zu werden, es erhöht also auch nicht ihre Sicherheit. Doch dass die langfristige Perspektive im Raum steht, verschließt den Weg zu konstruktiven Lösungen. Für dauerhaften Frieden mit Russland müsste man meines Erachtens eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine langfristig ausschließen.