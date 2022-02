EVP-Fraktionschef Weber: Dunkelste Stunden seit dem Zweiten Weltkrieg

Donnerstag, 24. Februar 2022, 11.35 Uhr: Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber (CSU), hat den Angriff Russlands auf die Ukraine scharf verurteilt. "Vielleicht erleben wir die dunkelsten Stunden seit dem Zweiten Weltkrieg, wo ein Denken zurückkommt, das Landgrenzen verschiebt, Einflusszonen markiert und die Freiheit und die Demokratie unterbinden will", sagte er am Donnerstag dem Radiosender Bayern 2. Die 40 Millionen Ukrainer wollten einfach nur ihr Recht wahrnehmen, "in Freiheit und Demokratie leben zu wollen". Es brauche nun härtestmögliche Sanktionen gegenüber dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Russland müsse aus der internationalen Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Außerdem würde es Russland wirtschaftlich hart treffen, wenn seine Großbanken von den Märkten abgeschnitten würden. Zugleich betonte Weber, dass es unter allen Umständen zu vermeiden sei, dass deutsche Soldaten in einen europaweiten Krieg ziehen. "Der Westen muss jetzt zusammenstehen, weil angesichts der Zeitenwende, die wir erleben, sonst Freiheit und Demokratie auf globaler Ebene gefährdet sind." Es sei eine der positiven Erfahrungen der letzten Tage, dass die G-7-Staaten zusammenhielten und gemeinsam agierten.

Putin sei ein "Diktator", betonte Weber.

"Ich gehe sogar weiter: Putin ist ein Verbrecher und Mörder nach den heutigen Entscheidungen, wo er friedliche Menschen attackiert und angreift."

Bedford-Strohm: Gedanken bei Menschen in Ukraine

Donnerstag, 24. Februar 2022, 10.25 Uhr: Der bayerische evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat bestürzt auf den russischen Angriff auf die Ukraine reagiert. "Es sind Fassungslosigkeit, Trauer und Zorn, die mich an diesem Morgen bewegen", schreibt Bedford-Strohm am Donnerstagmorgen auf seiner Facebook-Seite. Dass Russlands Präsident Wladimir Putin in der Nacht den Angriffsbefehl gegen die Ukraine gegeben hat, "ist nicht nur ein eklatanter Bruch des Völkerrechts", sondern auch ein Vertrauensbruch gegenüber allen, "die in den letzten Monaten mit ihm verhandelt haben", so der Theologe.

Bedford-Strohm schreibt weiter, er hoffe darauf, dass die Weltgemeinschaft jetzt mit einer Stimme sprechen und das Vorgehen einhellig verurteilen wird: "Wirksame Sanktionen werden folgen." Seine Gedanken seien in diesen Stunden vor allem bei den Menschen in der Ukraine. Er denke "an Bischof Pavlo Shvartz, mit dem ich mich letzte Woche noch über die Situation ausgetauscht habe, und die Menschen in seinen Gemeinden". Und er denke an alle in der Ukraine, "deren Leben und Existenz jetzt gefährdet ist". Er könne seine Ohnmacht "jetzt nur vor Gott bringen".

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte in der Nacht zu Donnerstag einen militärischen Angriff auf die Ukraine befohlen. Seit dem frühen Donnerstagmorgen gibt es laut Medienberichten Angriffe überall im Land.