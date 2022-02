"Es sind Fassungslosigkeit, Trauer und Zorn, die mich an diesem Morgen bewegen", schreibt Bedford-Strohm am Donnerstagmorgen auf seiner Facebook-Seite. Dass Russlands Präsident Wladimir Putin in der Nacht den Angriffsbefehl gegen die Ukraine gegeben hat, "ist nicht nur ein eklatanter Bruch des Völkerrechts", sondern auch ein Vertrauensbruch gegenüber allen, "die in den letzten Monaten mit ihm verhandelt haben", so der Theologe.

Viele Politiker*innen haben sich ebenfalls zum Krieg geäußert. Was kann ich aus Deutschland tun, um den Menschen in der Ukraine zu helfen? Wir haben hier verschiedene Hilfsorganisationen und NGOs zusammengestellt, an die Sie spenden können.

Sie können natürlich auch ohne eine Spende aktiv werden. In diversen Städten sind schon jetzt Demonstrationen angekündigt. Außerdem können Sie Ihren Abgeordneten im Bundestag schreiben.

UNICEF

Das Kinder-Hilfswerk Unicef zeigt auf seiner Webseite eine Chronolgie über die vergangenen acht Jahre in der Ukraine veröffentlicht, denn der Konflikt dort ist nicht neu. Dort können Sie sowohl Geld als auch Hilfsgüter spenden. Eine Übersicht über die verschiedenen Spenden-Formen finden sie auf unicef.de/spenden.

Ärzte ohne Grenzen

Auch Ärzte ohne Grenzen waren vor allem in der entlegenen und konfliktreichen Region Donetsk im Einsatz, um dort die medizinische Versorgung zu verbessern. Auch im Kampf gegen HIV, Tubakulose und Covid-19 unterstützte Ärzte ohne Grenzen die Mensche in der Ukraine, unter anderem in Kyiv, Donetsk und Zhytomyr, schreibt der Verein auf seiner Webseite. Dort finden Sie auch Informationen über Spenden.

Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland und Isra-AID

Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und die Hilfsorganisation "Isra-AID" wollen der jüdischen Gemeinschaft in der Ost-Ukraine zur Seite stehen und rufen zu Spenden auf. Durch die jüngste Eskalation habe sich deren Situation "dramatisch verschlimmert", teilten die beiden Organisationen am Dienstag in Frankfurt am Main mit. 1.250 jüdische Menschen seien mittlerweile aus dem Donbass nach Kiew geflohen.

"Die sich zuspitzende Situation stellt für die ukrainische Zivilbevölkerung eine enorme Belastung dar", sagte der Direktor der Zentralwohlfahrtsstelle, Aron Schuster. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland fühle sich der ukrainischen Bevölkerung eng verbunden. Viele Mitglieder deutscher Gemeinden stammten aus der Ukraine und sorgten sich sehr um ihre Angehörigen in den Konfliktgebieten. Informationen zur Spende finden Sie auf der Webseite von Isra-AID.

Das Deutsche Rote Kreuz

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass es die Hilfe in der Ukraine ausweiten wolle. „Wir sind besorgt darüber, wie sich die weitere Eskalation auf die Menschen auswirkt, die bereits seit fast acht Jahren dem Konflikt im Osten der Ukraine ausgesetzt sind“, sagt Christian Reuter, Generalsekretär des DRK in einer Pressemitteilung. „Mit unserem Projekt unterstützen wir besonders verletzliche Menschen dabei, zum Beispiel Lebensmittel und Medikamente kaufen zu können.“ Informationen zur Spende finden Sie unter drk.de.

Diakonie Katastrophenhilfe

Die Diaknie Katastrophenhilfe unterstützt Menschen in der Ukraine durch Bargeldhilfen. In der Ostukraine können Menschen elektronische Gutscheine gegen Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs eintauschen. Mehr dazu finden Sie auf der Webseite der Katastrophenhilfe.